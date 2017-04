Jérémy Gabriel nous partage une rare photo de lui bébé

ADVERTISEMENT

On a bien connu Jérémy Gabriel quand il était enfant et qu’on le surnommait le p’tit Jérémy, mais les photos de lui bébé sont plus rares. Il a partagé hier une photo sur Instagram de lui poupon : plus de 350 personnes ont aimé la publication, ce qui en fait un des clichés les plus "liké" du jeune chanteur.

À l'époque où je travaillais dans la fashion 🌈🍎👼 A post shared by Jeremy Gabriel (@gabrieljeremy) on Apr 26, 2017 at 1:50pm PDT

Celui qu’on pourra voir au Rockfest cet été a d’ailleurs écrit en légende : « À l’époque où je travaillais dans la fashion »!

