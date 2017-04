ADVERTISEMENT

La chanteuse ultra sexy aux Billboard Latin Music Awards.

Le corps de Jennifer Lopez n'a plus de secrets pour le public depuis bien longtemps, et ce n'est pas près de s'arrêter. Jeudi 27 avril, la chanteuse latino-américaine a attiré tous les regards aux Billboard Latin Music Awards en Floride, cérémonie organisée par le magazine Billboard qui récompense chaque année les talents de la musique latine.

À cette occasion, Jennifer Lopez devait interpréter pour la première fois son nouveau titre, "Mírate" - "Regarde-toi" en espagnol. Et recevoir le "Telemundo's special accolade", prix décerné par le réseau télévisé "Telemundo" à un ou une artiste pour son succès au-delà de sa carrière musicale.

La chanteuse était vêtue de deux robes affriolantes et moulantes à souhait: une dorée pour son passage sur scène - que l'on peut retrouver dans la galerie photo de l'événement - et une noire pour le tapis rouge, postée sur son compte Instagram.





Thank you to all the fans!!! Gracias a todos Los fans!!! Los quiero ❤️❤️❤️ #Mirate #LatinBillboards2017 @latinbillboards A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Apr 27, 2017 at 7:21pm PDT

