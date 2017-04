Les cadeaux de la fête des Mères que l'on fait semblant d'aimer comparés à ceux qu'on aime vraiment

ADVERTISEMENT

Il va sans dire que nous devrions célébrer les merveilles que sont nos mères à longueur d’année, mais il n’en demeure pas moins que la fête des Mères est une excellente occasion de nous souvenir de tout ce que la super femme dans notre vie a d’extraordinaire.

Cela dit, il n’est pas toujours facile de témoigner sa reconnaissance à l’aide d’un cadeau. Oh! Il y a eu ce bouquet de fleurs trouvé à l’épicerie du quartier, mais l’a-t-elle vraiment aimé? Puis, l’année suivante, vous avez eu l’idée géniale de lui offrir une carte-cadeau échangeable dans une grilladerie, mais était-ce vraiment pour elle? En réalité, vous ne le saurez jamais vraiment, puisqu’elle vous sourira tendrement, peu importe ce que vous lui offrirez.

Voici venu le moment d’évaluer vos options pour le cadeau parfait à offrir à la fête des Mères, et nous avons cru bon, en collaboration avec les bijouteries PANDORA (un cadeau qu’elle chérira longtemps) de faire une liste des cadeaux qui rendent les mamans gagas et ceux qu’elles font semblant d’aimer.



Ceux qu’elles font semblant d’aimer

Appareils ménagers

Offrir quelque chose d’utile à votre maman n’est pas une mauvaise idée en soi, mais déballer un ouvre-boîte électrique n’est pas nécessairement l’expérience la plus emballante qui soit. Pensez plutôt à lui offrir quelque chose d’un peu moins… ordinaire.

Aspirateurs et autres outils de nettoyage

Une maison propre, c’est bien, mais voulez-vous vraiment perpétuer les stéréotypes des années 1950 ? Nous sommes en 2017, après tout !

Offres Groupon et autres cartes-cadeaux

Les offres d’achat de groupe et les cartes-cadeaux de détaillants ou de restaurants sont souvent perçus comme étant impersonnels, bon marché et trouvés à la dernière minute.



Ceux qu’elles aiment vraiment

Photos de famille

Un magnifique portrait encadré avec goût et une belle dédicace à son endos. Voilà de quoi lui faire plaisir. Vous avez sans aucun doute des centaines de photos à la maison qui rappelleront à votre maman de précieux souvenirs — une façon peu coûteuse et pleine d’affection de lui faire chaud au cœur.

Une journée seule… au spa

Nos mamans travaillent d’arrache-pied, alors plutôt que de leur rappeler leur éternelle liste de tâches. Offrez à la vôtre une journée entière à se faire dorloter au spa, seule. Elle pourra se détendre, décrocher et ne penser à rien. Pour la combler, faites le ménage de la maison pendant qu’elle n’y est pas.



Bijoux

Impossible de se tromper avec un bijou. Que ce soit un bracelet, des breloques, un collier ou une bague, PANDORA est la marque idéale pour votre maman. Existe-t-il une plus belle façon de célébrer la plus merveilleuse femme de votre vie que celle de lui offrir un magnifique bijou qui l’éblouit et lui dit « merci » en même temps?

Fondée en 1982 à Copenhague, la petite bijouterie familiale PANDORA est devenue une multinationale qui sait exactement comment faire plaisir à votre maman. Vous trouverez assurément le meilleur cadeau de la fête des Mères dans sa sélection de bijoux en argent sterling, en or 14 carats et ornés de pierres serties à la main, notamment des bracelets et des boucles d’oreilles. Découvrez dès maintenant la nouvelle collection spéciale de la fête des Mères à la boutique PANDORA la plus près de chez vous!