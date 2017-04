ADVERTISEMENT

Plus de 300 exposants seront présents à la 29e édition du Salon du design - qui se déroule à la Place Bonaventure du 4 au 6 mai - afin de vous donner un avant-goût des tendances qui meubleront maisons, bureaux et commerces.

Depuis 1989, le SIDIM est une vitrine incontournable ou l’on peut assister et découvrir les nouvelles tendances en matière d’aménagement et de style de vie. Cette année encore, conférences, réseautage et activités sont au menu. On s’attardera plus spécifiquement à l’influence nordique, à l’éclairage avec le colloque/exposition Ombrages & Lumières puis à la chaise de bureau pour un travail optimal.

Le tout est accessible au public, lui permettant de s’adresser directement aux fabricants et designers.

Un marché où on pourra mettre la main sur des créations de designers et artisans québécois est au programme pour une deuxième année consécutive.

Voyez tout le beau monde qui était à la soirée de lancement :

