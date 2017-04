United Airlines conclut un accord à l'amiable avec le passager expulsé

United Airlines et le passager exclu violemment d'un de ses vols sont parvenus jeudi à un accord à l'amiable, ce qui va éviter un procès à la compagnie aérienne.

L'accord a été annoncé jeudi par les avocats du voyageur dans un communiqué: "David Dao est parvenu à un accord à l'amiable avec United Airlines pour les blessures reçues le 9 avril", écrivent Thomas Demetrio et Stephen Golan.

Ils précisent que l'une des conditions posées par la compagnie aérienne est que le "montant (du dédommagement) reste confidentiel".

David Dao, un médecin américain de 69 ans d'origine vietnamienne, avait été brutalement expulsé le 9 avril d'un vol surbooké en partance pour Louisville, dans le Kentucky, une scène filmée par d'autres passagers qui avait fait le tour du web et entraîné une vague de condamnation internationale.

L'incident avait causé une grave crise de relations publiques pour United, qui a finalement décidé de moins recourir à la surréservation et va offrir désormais jusqu'à 10.000 dollars à des passagers acceptant de céder leur place volontairement lorsque l'avion est plein.

"Nous sommes heureux d'être parvenus à un accord", a réagi jeudi United Airlines sans autre commentaire.

A Wall Street, le titre perdait 1,08% à 70,56 dollars moins d'une heure avant la clôture.

@united @CNN @FoxNews @WHAS11 Man forcibly removed from plane somehow gets back on still bloody from being removed pic.twitter.com/njS3nC0pDl

— Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) April 10, 2017