Québec a accordé 660 M$ de subventions sans vérification

Radio-Canada a appris que Québec a approuvé près de 200 projets d'aqueducs et d'égouts municipaux après avoir suspendu le processus habituel d'évaluation. Le ministère des Affaires municipales a pris cette décision pour respecter l'échéancier d'Ottawa qui fournit la moitié des 660 millions de dollars du Fonds fédéral-provincial pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU).

Un texte d’Alexandre Touchette

Après des années de vaches maigres, les municipalités québécoises se sont précipitées cet automne pour déposer des projets au FEPTEU. Les besoins étaient tels que Québec a arrêté d'accepter des demandes, devant un afflux difficile à gérer.

Radio-Canada a appris, dans un premier temps, en novembre dernier que les fonds n’avaient pas été accordés en fonction de la priorité ou de la pertinence des projets, mais selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Et aujourd'hui, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec affirme que Québec est allé encore plus loin en suspendant les mécanismes habituels de vérifications des projets, une situation sans précédent, selon son président (voir organigramme ci-dessous).

«Contrairement à ce que la commission Charbonneau nous a recommandé, on vient complètement annihiler tout le processus de vérification des contrats, des plans et devis. C'est bar open : "voici l'argent, et on vérifiera a posteriori dans quelques années si tout était conforme".» - Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec