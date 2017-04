ADVERTISEMENT

Après plus d'un an de ratés du système de paye Phénix, le gouvernement fédéral annoncera, jeudi avant-midi, d'importantes mesures pour tenter de résorber la crise. Ottawa renoncera aussi pour l'instant à d'importantes économies.

Un texte de Catherine Lanthier

Radio-Canada a appris de sources gouvernementales que le fédéral tirera temporairement une croix sur les économies promises de 70 millions de dollars par année que devait rapporter l'implantation du système.

Les ministères et agences pourront ainsi se partager cette somme et la réinvestir là où ils le jugent nécessaire. D’autres conseillers en rémunération pourraient notamment être embauchés, afin de mettre de l’ordre dans le dossier Phénix, qui cause toujours des maux de tête à des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux.

Cette mesure sera appliquée rétroactivement pour 2016-2017 et se poursuivra cette année. Ottawa renonce ainsi à un total de 140 millions de dollars en épargnes que devait rapporter le système lors de cette période.

Cette somme s’additionne aux 50 millions de dollars déjà dépensés l’an dernier pour pallier les ratés du système. Les estimations des coûts supplémentaires pour cette année n’ont toujours pas été dévoilées.

Il s’agit d’un revirement inattendu, qui survient quelques semaines seulement après que la haute fonctionnaire responsable du dossier, Marie Lemay, eut affirmé que le gouvernement était enfin à un « tournant » dans la résolution des problèmes engendrés par ce système de paye.

De grosses pointures pour résoudre la crise

Le gouvernement fédéral annoncera également la formation d’un groupe de travail ministériel exclusivement consacré à résoudre les multiples problèmes liés au système de paye Phénix. Il sera présidé par le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, en raison de sa vaste expérience en tant que parlementaire.

Le groupe sera également composé du président du Secrétariat du Conseil du Trésor, Scott Brison, du ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jim Carr, de son secrétaire parlementaire, Steven MacKinnon, et du ministre des Finances, Bill Morneau.

De plus, Ottawa annoncera que les frais de comptabilité déboursés par les fonctionnaires pour produire leur déclaration de revenus pourront être remboursés jusqu’à hauteur de 200 $ par année, jusqu’en 2018.

Encore des milliers de cas non résolus

Le système de paye, lancé en février 2016, a mis le gouvernement dans l’embarras à plusieurs reprises.

En juillet dernier, le gouvernement révélait que plus de 80 000 fonctionnaires avaient des problèmes de paye.

Lors de la dernière mise à jour du ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, environ 270 000 « mouvements de paye » ne respectaient toujours pas les normes de service du gouvernement.

Depuis quelques mois, Ottawa utilise cette terminologie et refuse de révéler le nombre total de fonctionnaires touchés.

Alors que des milliers d'employés de l'État ont été trop payés, d’autres ne l'ont pas été pas du tout, ce qui a leur a causé des problèmes financiers et personnels, tel que Radio-Canada a pu le constater à de maintes reprises.

Les fonctionnaires les plus vulnérables, comme les femmes en congé de maternité, figurent parmi les plus pénalisés par les ratés du système, développé par l'entreprise IBM.

À qui la faute?

Le gouvernement de Justin Trudeau affirme depuis le début de la crise que le gouvernement de Stephen Harper est à l’origine du fiasco, puisqu'il a pris la décision de se départir de quelque 700 conseillers en rémunération et employés oeuvrant aux services de paye.

Depuis, 200 conseillers en rémunération ont été embauchés et des bureaux satellites ont notamment été mis sur pied, afin de venir en aide aux fonctionnaires.

Le Parti conservateur du Canada a cependant reproché au gouvernement actuel d’avoir déployé le système à l’ensemble de la fonction publique fédérale en avril 2016, même si des drapeaux rouges étaient déjà levés.

Le Bureau du vérificateur général du Canada enquête sur ce fiasco, qui pourrait bien être le pire cafouillage administratif de l’histoire canadienne. Des évaluations internes sont également en cours.

Aussi sur le HuffPost Québec:

Close  Le salaire des députés à Ottawa (2017) sur  

Le 1er avril 2017, les membres du Parlement ont reçu une augmentation d'environ 1,4% -- ce qui leur donne un salaire de base de 172 700$. Mais si ce salaire de base est le même pour tous, certains députés ont la chance de gonfler leur salaire en assumant des tâches supplémentaires. La liste complète des indemnités, des salaires et des allocations se trouve en cliquant sur le lien suivant.

La députée du NPD Niki Ashton (Churchill-Keewatinook Aski), par exemple, gagne le salaire de base. Salaire 2017: 172 700$ Il y a présentement 338 députés à la Chambre des communes.

Le très honorable Justin Trudeau, toutefois, fait le double du salaire du député ordinaire. Salaire 2017: 345 400 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

En plus de son salaire de base, le député libéral Geoff Regan (Halifax West) gagne 82 600$ comme président de la Chambre. Salaire 2017: 255 300 $ Allocation annuelle pour voiture: 1000 $

La chef conservatrice par intérim, Rona Ambrose, gagne 82 600$ de plus que son salaire de base en étant à la tête de l'opposition. Salaire 2017: 255 300 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan (Vancouver South), comme tous les autres ministres, gagne 82 600$ en plus de son salaire de base. Salaire 2017: 255 300 $ Allocation annuelle pour voiture: 2000 $

Le chef du NPD Thomas Mulcair et la chef du Parti vert, Elizabeth May, gagnent leur salaire de base, en plus de 58 600$ en étant à la tête de leur parti. Salaire 2017: 231 300$ La chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, n'a pas droit à ce montant puisqu'elle n'est pas élue à la Chambre des communes.

La libérale Bardish Chagger (Waterloo) gagne 82 600$ de plus que son salaire de base. Salaire 2017: 255 300$ Allocation pour voiture: 2000$

La conservatrice Candice Bergen (Portage-Lisgar) se mérite un bonus de 42 700$ en tant que leader parlementaire de l'opposition officielle. Salaire 2017: 215 400$

Le néo-démocrate Murray Rankin (Victoria) se mérite un bonus de 17 000$ comme leader parlementaire de son parti. Salaire 2017: 189 700$

Le libéral Pablo Rodriguez (Honoré-Mercier) gagne le salaire de base de député, en plus de 30 900$ comme whip du gouvernement. Salaire 2017: 203 600$

Gordon Brown (Leeds–Grenville–Thousand Islands et Rideau Lakes) aussi gagne un 30 900$ en extra comme whip de l'opposition. Salaire 2017: 203 600$

La libérale Celina Caesar-Chavannes (Whitby) est l'une des 35 secrétaires parlementaires qui a un bonus de 17 000$, en plus de son salaire de base. Salaire 2017: 189 700$  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter