ADVERTISEMENT

Beyoncé enceinte de jumeaux ne laisse pas pour autant tomber le style. La star est tout simplement magnifique et en toutes circonstances.

Mercredi 26 avril, Queen B et Jay-Z se sont rendus à la fête de Lenny Santiago, meilleur ami de Jay-Z et vice-président du label de ce dernier, Roc Nation. Pour cette sortie, Beyoncé avait choisi de porter une longue robe rouge aux manches XXL de chez Halston Heritage qui lui dessinait un ventre rond tout simplement parfait. Aux pieds, on devine des sandales compensées. Côté bijoux: elle donne dans le registre XXL aussi bien du côté des boucles d'oreilles que du collier qui descend sur la poitrine.

Une main sur la taille, elle affiche fièrement son ventre de femme enceinte magnifiquement rebondi.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 26, 2017 at 2:57pm PDT





Avec Blue Ivy, telle mère telle fille, elles affichent fièrement des robes blanches, cheveux tressés, des silhouettes telle une ode au printemps.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 22, 2017 at 11:15pm PDT

Robe ample d'un rose printanier associé à des bottes qui montent au genou, à talons, bien sûr!





A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Apr 21, 2017 at 10:25pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 18, 2017 at 5:14pm PDT

Robe longue et trench, stilettos dorés à talons, le mariage est tout simplement parfait.