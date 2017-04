Katy Perry chante en français et se fait «entarter»

ADVERTISEMENT

Lorsque Katy Perry lance un défi, elle ne le fait pas à moitié. Alors qu'elle a poussé ses fans dans une compétition culinaire, le 25 avril, elle a révélé le lendemain la pochette de son nouveau single: "Bon Appétit". Un titre français alléchant que le public découvrira vendredi 28 avril.

Avant de présenter son morceau, la chanteuse de 32 ans a d'abord conditionné ses fans. Pour faire monter l'enthousiasme de ses troupes, elle leur a demandé de suivre la meilleure recette de tarte à la cerise au monde. "Cuisinez-moi une tarte et vous aurez une surprise", déclare la star.

Bake me a pie and you may get a surprise 😉🍒 A post shared by KATY PERRY (@katyperry) on Apr 24, 2017 at 4:03pm PDT

La recette aux 152 700 "J'aime" sur Instagram a été suivie minutieusement par les plus grands fans, sous le regard avisé de Katy Perry.

Ceux qui ont vu leur tarte partagée par l'Américaine ont reçu la fameuse surprise en récompense: la chanson "Bon Appétit" en avant première, rapporte NME.

YUS this is what I am talking about🍒 https://t.co/5nsb8l9aBl — Katy Perry (@katyperry) April 25, 2017

"Voilà, c'est exactement ce dont je parlais".

Dang gurl u coming for that prize https://t.co/Yfu1aFr4JC — Katy Perry (@katyperry) April 25, 2017

"Ma fille, tu approches du prix".

YOU ARE SUCH A GOOD LISTENER 🍒🏆🍒 https://t.co/nxfDA0cc1o — Katy Perry (@katyperry) April 26, 2017

"Tu es un sacré bon apprenti".

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés, la chanteuse leur a offert de quoi se réconforter. Dans une vidéo Snapchat, entourée d'émoticônes de nourriture, Katy Perry dévoile quelques notes de "Bon Appétit". Sur des airs électro, la chanteuse entame le refrain en français.

Am I the only one hearing Ariana Grande all over Katy Perry's snippet of "Bon Appetit"? 🙈 pic.twitter.com/wdxTIJboq6 — Ariana Grande SA (@TeamGrandeSA) March 19, 2017

Le dénouement est finalement arrivé ce mercredi 25 avril, lorsque l'interprète de "I Kissed A Girl" a affiché la pochette du single sur les réseaux sociaux. Sur l'image: une assiette de fruits sur laquelle trône le portrait de Katy Perry. Mais ce qui a été le plus remarqué, ce sont les trois mains qui venaient y piocher. De cette manière, "Bon Appétit" confirme la collaboration entre la chanteuse et le trio de rappeurs Migos.

La publication a été récompensée par 231 767 "J'aime" en seulement quelques heures sur Instagram. "Compliments du chef: 4.28.17", légende la chanteuse. Il faudra attendre encore une journée pour entendre "Bon Appétit", le deuxième single de son prochain album après le très pop "Chained To The Rhythm".