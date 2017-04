Qui n'aimerait pas avoir un tel bouton magique? Comme dans tout bon film mettant en scène un président américain dans le Bureau Oval, Donald Trump a lui aussi un bouton rouge caché sous son bureau, rapporte le Huffingtonpost US, ce 27 avril en reprenant une information de l'Associated Press (AP).

Loin de déclencher l'allumage d'un missile nucléaire ou une trappe sous son interlocuteur dans son bureau, ce petit bouton sert en réalité à... se faire apporter une canette de coca.

"En appuyant sur un bouton rouge placé sur le 'Resolute Desk' que les présidents utilisent depuis des décennies, un majordome de la Maison Blanche arrive avec un Coca pour le président", a affirmé une journaliste de l'AP.

Finalement, cette petite attention n'est peut-être pas si surprenante, vu l'amour du nouveau président pour la mal-bouffe. En 2009, il avait même joué dans une pub pour des biscuits.

