EXCLUSIF - Bonvilain lance une nouvelle collection et des montres!

Les projets abondent pour la respectée marque de streetwear montréalaise Bonvilain. Nouvelle collection, un livre, une maison de disque, et… des montres!

Trois modèles de montres-bracelets seront lancés au cours des prochaines semaines, dont une au cadran blanc, une autre en noir qu’on a pu zieuter en exclusivité. Comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous, elles sont encore en production, mais vu les précédentes créations et l’ADN minimaliste de la marque, ça promet.

Une nouvelle collection sera aussi lancée le week-end prochain. Cette saison, Bonvilain mise sur un mélange d’influences scandinaves et japonaises, tout en revenant aux sources avec des pièces plus neutres, des basiques « plus accessibles ». On retrouve des t-shirts, des pulls, chandails à capuchon, et casquettes. Le tout dans des teintes sobres ultra tendance, et des imprimés plus voyants.

« J’ai voulu redonner des options à monsieur-madame tout le monde afin qu’il puisse adhérer au message de la marque », nous explique le bras droit de la marque, Charles-Éric Beaulieu.

Cette idéologie véhiculée par Bonvilain, c’est grosso modo de festoyer, tout en étant capable d’être sérieux quand c’est le temps. D’être à la fois super carré, mais se lâcher lousse. Sobre, mais audacieux. Une dualité dans laquelle on trouve une certaine balance. Leur vision ainsi que leur mode de vie seront d’ailleurs étalés dans un livre qui paraîtra prochainement.

Disponibles bientôt

Les cadres sont en production.

Un manteau en jean bluffant ainsi qu’un superbe long imperméable noir (qu’on peut voir dans la vidéo en tête d’article) ont aussi été promis pour un peu plus tard, et déjà, les fans de la marque se sont dits prêts à précommander.

Encore une fois, presque tous les tissus ont été faits à Montréal et sont biologiques. Seuls certains morceaux - comme les casquettes - sont préfabriqués ailleurs, au Mexique.

Les collections de Bonvilain sont disponibles à la boutique Deuxlions ainsi qu’au Centre Phi. D’autres points de vente devraient s’ajouter à la liste prochainement, nous assure Charles-Éric Beaulieu.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, le lancement de la collection printemps-été 2017 est prévu ce samedi au Livart (3980 St-Denis) où vous aurez la chance d’entendre le Clark's bowling Club, un groupe aux influences jazz et hip-hop représenté par la maison de disque BV créé par Bonvilain.