L’Expo 67 aura mis le Québec sur la carte du monde. Cinquante ans après l’événement mythique, Montréal se souvient toujours. À télévision, au cinéma, dans nos rues où dans nos musées, les hommages s’accumulent. Pour ne rien manquer, suivez les conseils du HuffPost Québec.

1 – EXPO 67 / RÊVER LE MONDE

Le Musée Stewart fête la démesure et l’esprit novateur d’Expo 67 grâce à une exposition multimédia immersive, réalisée à partir des archives de l’Office national du film (ONF) et de Radio-Canada.

Du 26 avril au 8 octobre au Musée Stewart.





2 – TABLEAU EXPO 67 / CITÉ MÉMOIRE

Un nouveau tableau sur le thème d’Expo 67 s’ajoute à l’œuvre multimédia Cité Mémoire, une création de Michel Lemieux et Victor Pilon, en collaboration avec Michel Marc Bouchard. À voir tous les soirs avec l’application gratuite «Montréal en Histoires».

Dès le 10 mai au coin des rues McGill et Saint-Maurice.

3 – À LA RECHERCHE D’EXPO 67

Un florilège d’œuvres inspirées d’Expo 67 créées par des artistes québécois et canadiens tentant d’explorer des avenues novatrices sur un événement aux résonances contemporaines.

Du 21 juin au 8 octobre au Musée d’art contemporain.

4 – MODE EXPO 67

Le Musée McCord propose un saut dans l’univers d’Expo 67 en jetant un regard sur l’avant-garde de la mode montréalaise et canadienne de l’époque.

Du 17 mars au 1er octobre au Musée McCord.

5 – EXPO 67 / MISSION IMPOSSIBLE

Ce fascinant docu-thriller raconte la folle histoire derrière la plus grande exposition universelle du 20e siècle. Des milliers d’archives inédites et des témoignages exclusifs.

En ligne à www.expo-67.ca ou en diffusion le 30 avril sur les ondes de Canal D à 19h00.

6 – RÉVOLUTION: «YOU SAY YOU WANT A REVOLUTION»

Une exposition immersive qui retrace les idéaux de la fin des années 1960 exprimés dans la musique, le cinéma, la mode, le design et le militantisme. Un volet exclusivement consacré à l’Expo 67 est d’ailleurs prévu.

Du 17 juin au 9 octobre au Musée des beaux-arts de Montréal.

7 – INCONTOURNABLE EXPO 67

Une initiative du Musée McCord, cette expo extérieure de 24 photographies en couleur révèle l’ambiance du site d’Expo 67 et rappelle l’effervescence qui régnait sur les îles à cette époque.

Du 9 juin au 15 octobre sur McGill College proche du Musée McCord.





8 – EXPO 67 LIVE

Une plongée cinématographique sur une douzaine d’écrans au cœur de l’événement qui a propulsé Montréal sur la scène internationale. Une production de l’Office national du film (ONF).

Du 18 au 30 septembre sur l’esplanade de la Place des Arts

9 – LES ANNÉES 60 À MONTRÉAL

Les années 1960 sont synonymes de bouleversement au pays et particulièrement dans notre métropole. Place Ville-Marie, le métro, l’Expo 67… Découvrez la vie montréalaise de cette période avec les photos rares des Archives de Montréal.

Du 22 avril au 6 mai à l’Hôtel de Ville.

10 – LA VIRÉE 67

Cinquante ans plus tard, jour pour jour, revivez l’Expo 67 comme si vous y étiez grâce à une tournée thématiques. Le 28 avril seulement, des navettes ferons le trajet du Musée McCord (Mode Expo 67) au Musée Stewart (Expo 67 - Rêver le monde) en passant par la Biosphère (visite du pavillon) pour un véritable voyage dans le temps.

Le 28 avril de 10h00 à 21h00, Musée McCord, Musée Stewart et Biosphère.





11 – EXPO 67 / TERRE D’EXPÉRIENCES

Le public est invité à retourner à Expo 67 grâce aux technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Une incursion dans le passé, le présent et le futur du site de l’Expo.

Dès le 21 juin au parc Jean-Drapeau.

12 – ÉCHO 67

La Biosphère, pavillon américain d’Expo 67, met en lumière l’héritage environnemental et patrimonial laissé par un événement majeur, toujours ancré dans notre mémoire collective.

Dès le 27 avril à la Biosphère.

13 – HABITAT 67 VERS L’AVENIR

L’exposition revient sur le complexe d’habitation innovateur imaginé par l’architecte israélien Moshe Safdie. S’ajoute un retour sur le parcours de l’agence jusqu’à nos jours, à travers plusieurs projets directement inspirés d’Habitat 67.

Du 1er juin au 13 août au Centre de design de l’UQAM.

14 – LA BALLADE POUR LA PAIX

Une grande exposition d’art public à ciel ouvert d’envergure internationale, conçue et organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal. L’ensemble met à l’honneur 67 œuvres véhiculant un message de paix, à l’image des valeurs universelles d’humanisme, de tolérance et d’ouverture qui ont inspiré la réalisation d’Expo 67.

Du 5 juin au 29 octobre sur la rue Sherbrooke entre Bishop et Robert-Bourassa.

15 – EXPLOSION 67 / TERRE DES JEUNES

Les jeunes se sont rués à Expo 67 dans une explosion sociale et culturelle inédite pour les nouvelles générations. Le Centre d’Histoire de Montréal s’attarde sur ces visiteurs de 11 à 21 ans qui ont jadis fréquenté le site.

Dès le 16 juin au Centre d’histoire de Montréal.