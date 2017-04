«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Visite rare à Tout le monde en parle, dimanche, pour la dernière de la saison : Nadia Comaneci sera au nombre des invités. La gymnaste, étoile des Jeux olympiques de Montréal en 1976, sera là pour parler des Championnats du monde de gymnastique artistique, mais on profitera sûrement du prétexte du 375e anniversaire de la ville pour revenir en arrière avec elle sur ses exploits réalisés chez nous.

Prendront aussi place à table Louis Morissette, producteur et acteur principal de la nouvelle série originale de Séries+, Plan B, Patrick Huard et Colm Feore, actuellement en plein blitz de promotion en vue de la sortie dans les cinémas, le 12 mai, de Bon Cop Bad Cop 2, Yves P.Pelletier, qui prépare son premier one man show, l’ex-infirmière Rachel Lapierre, récipiendaire de la loterie «Gagnant à vie», en 2013, qui consacre maintenant son temps à aider les démunis, et Jouhaïnna Lebel et Paul-André Brissette, un frère et une sœur qui se sont côtoyés pendant 20 ans à Sherbrooke avant de découvrir qu’ils étaient de la même famille.

La semaine dernière, 794 000 téléspectateurs ont été fidèles à Tout le monde en parle, tandis que 1 929 000 personnes ont assisté au triomphe du chanteur métal Louis-Paul Gauvreau, qui passera à la demi-finale de La voix.Découverte a intéressé 478 000 curieux et ICI Laflaque en a fait rire 395 000, alors qu’à TVA, Vlog a captivé 874 000 foyers, LOL a rameuté 1 056 000 habitués et, en fin de soirée, Accès illimité a pu compter sur le soutien de 748 000 adeptes.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada. Guy A.Lepage a confirmé sur plusieurs tribunes, plus tôt cette semaine, que Tout le monde en parle connaîtra une 14e année en ondes, dès septembre prochain.