Le printemps est bien installé et voilà qu'on aime varier notre menu pour laisser placer à des recettes plus légères et pleine de fraîcheur. Les soupes froides sont une excellente façon d'augmenter sa consommation de fruits et légumes et sont même très chics pour recevoir.

Suivez la vidéo ci-dessus pour réaliser une soupe froide de concombre en quelques minutes seulement. Rafraîchissante à souhait!