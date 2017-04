Sophie D'Amours devient la première rectrice de l'Université Laval

ADVERTISEMENT

L'Université Laval aura une femme à la tête de sa direction pour la première fois de son histoire. Sophie D'Amours a été élue rectrice dès le premier tour du scrutin pour succéder à Denis Brière.

La professeure titulaire au Département de génie mécanique a obtenu 50,7 % des votes des membres du collège électoral. Son plus proche rival, l'actuel vice-recteur Éric Bauce, a récolté quant à lui, 43,1 % des voix.

Le doyen de la Faculté d'administration, Michel Gendron, a terminé troisième avec 7,1 % des votes. Sur les 145 membres du comité électoral qui avaient le droit de vote, 5 ne se sont pas prononcés.

Sophie D'Amours devient la 26e personne à diriger l'Université Laval. Elle a fait campagne en promettant une administration plus transparente et plus ouverte sur la communauté.

Mme D'Amours entrera en poste le 1er juin pour un mandat de 5 ans. Denis Brière doit quitter ses fonctions de recteur le 31 mai, après 10 ans à ce poste.

