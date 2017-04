Saurez-vous trouver le serpent qui se cache sur cette photo?

ADVERTISEMENT

La photo a été postée par Helen Plyar, spécialiste des serpents, sur son compte Twitter le 23 avril. Son message est clair: "Je viens de recevoir cette photo de la part d'un collègue ce matin. Pas besoin de commentaire la règle du jeu est claire: pouvez-vous trouver le serpent sur cette photo?"

Autant dire, que le défi est de taille, le reptile est vraiment bien caché...

Received this from a fellow HERper this morning. No caption needed, the task was implied: "can you spot the snake?" 🐍 pic.twitter.com/oVkjOm8ufy — Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) April 23, 2017

Vous l'avez trouvé? toujours pas? Vous n'êtes pas seul!

@JohnnyR27439483 no, but try again! (hint: look in the middle) — Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) April 25, 2017

"En haut à droite, les marques noires sont les yeux du serpent" "Non, mais essaie encore! (indice: regarde au milieu)"

Voici la réponse en image...

If y'all haven't found it yet... Copperhead, aka Agkistrodon contortrix. Cute but venomous, so no touchy! ☺️🐍❤️ pic.twitter.com/pSVMIhFP0o — Helen🐍👩🏼‍🔬 (@SssnakeySci) April 24, 2017

"Si vous ne l'avez toujours pas trouvé...Mocassin à tête cuivrée alias Agkistrodon contortrix. Mignon mais venimeux donc ne pas toucher!"

Ce serpent est donc un mocassin à tête cuivrée que l'on trouve aux États-Unis. Cette photo a d'ailleurs été prise au Texas. Au cas où, lors de votre prochaine balade en foret, regardez où vous mettez les pieds!