La crème de la crème au festival Mural 2017

Cinq ans déjà pour le festival Mural qui a dévoilé hier le menu de sa prochaine édition. Une grande nouveauté cette année, puisque la manifestation s’étendra au-delà du boulevard Saint-Laurent pour une programmation dans le Vieux-Montréal.

D’un accès gratuit, Mural ajoutera une vingtaine de nouvelles créations. Depuis 2013, pas moins de 80 œuvres d’envergures ont déjà embelli les rues de la métropole. En plus de s’intégrer à la fermeture de la rue Saint-Paul pendant le weekend du Grand-Prix, l’événement présentera dans la foulée la 3e édition de sa foire d’art mural (FAM) au Marché Bonsecours d’où seront imaginées des installations artistiques et des peintures éphémères.

Cette cinquième édition qui se déroulera du 8 au 18 juin prochain réunira des muralistes de renommée mondiale comme l’Américain Ron English, le Britannique INSA, l’Allemand 1010, l’Espagnol Ricardo Cavolo ou le Mexicain Smitheone. Du côté des représentants canadiens, Ola Volo, SbuOne, Kevin Ledo, Monosourcil, Aydin Matlabi et Miss Me ont confirmé leur présence. À ce titre, l’Ontarien Aaron Li-Hill produira une création artistique d’envergure quelque part sur boulevard Saint-Laurent.

La manifestation d’art urbain sera aussi l’occasion de proposer plusieurs rendez-vous musicaux avec des concerts de Kraken, Hennessy, Fool’s Gold et IleSoniq. Et ce n’est pas tout puisque les organisateurs proposeront pendant les 11 jours du festival conférences, expositions, ateliers culinaires et rencontres.

Détails: 17.muralfestival.com/