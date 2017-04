9 façons de savoir que quelqu'un vous drague

wundervisuals via Getty Images

ADVERTISEMENT

À l’évidence, ce n’est vraiment pas tout le monde qui maîtrise la drague. Et on a (trop) souvent tendance à glisser notre doigt à droite sur les profils Tinder ou à facilement envoyer balader nos prétendants.

Il semblerait qu’on ne soit tellement plus habitué à la romance et au jeu de la séduction qu’on ne voit même plus les gens qui tentent de flirter avec nous.

Alors, juste un petit rappel, voici les neuf signes que quelqu’un est probablement intéressé par vous :

En collaboration avec le HuffPost UK

