Après avoir mis son prestigueux domaine de Jupiter Island à vendre il y a bientôt quatre ans, voilà que la vente a finalement été conclue pour un montant de 38,5 millions de dollars US. Céline et René demandaient au départ 72,2 millions de dollars pour la résidence dont le prix a été révisé à la baisse à quelques reprises depuis 2013.

La vente a été annoncée dans la soirée du 25 avril par son courtier immobilier via Facebook.

On se rappelle que l'équipe de l'émission de télévision Secret Lives of the Super Rich, à CNBC, avait eu un accès inédit à la somptueuse demeure de Céline Dion à Jupiter Island, en Floride. L'émission diffusée en novembre 2016 a peut-être donné un coup de pouce à la chanteuse pour la vente de sa maison.