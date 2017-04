ADVERTISEMENT

C'est un petit commentaire qui l'a décidée à prendre la parole. Abigail Breslin, l'actrice révélée dans le film "Little Miss Sunshine", également à l'affiche de la série "Scream Queens" et du remake de "Dirty Dancing", a partagé sur Instagram le 23 avril les conséquences du viol qu'elle a subi plus jeune avec son copain d'alors.

"Seuls les viols qui ont donné lieu à une plainte comptent", a affirmé un internaute sur Twitter après que la jeune actrice de 21 ans a partagé ce post sur les statistiques de condamnations des violeurs:

#knowthefacts. A post shared by Abigail Breslin (@abbienormal9) on Apr 22, 2017 at 5:00pm PDT

"Sur 1000 viols, 994 violeurs ne seront pas inquiétés par la justice".

Une réaction qui l'a révoltée et l'a poussée à expliquer pourquoi elle n'avait elle-même pas porté plainte:

*trigger warning⚠️* A post shared by Abigail Breslin (@abbienormal9) on Apr 22, 2017 at 6:02pm PDT

"Je n'ai pas porté plainte après mon viol. Je ne l'ai pas fait pour de nombreuses raisons. D'abord parce que j'étais sous le choc et dans un complet déni. Je ne voulais pas me voir en 'victime' donc je l'ai effacé de ma tête et j'ai prétendu que ce n'était jamais arrivé.

Ensuite, j'étais en couple avec mon violeur et j'avais peur de ne pas être crue. J'avais aussi peur que ma plainte n'aboutisse pas, qu'il le découvre et qu'il me fasse encore plus de mal. Enfin, je savais combien ma famille et mes amis auraient pu être blessés en le découvrant et je ne voulais qu'ils passent par là."

Elle continue en parlant désormais des conséquences de ce viol sur sa vie d'aujourd'hui:

Flashbacks, cauchemars, sursauts





"Je souffre de stress post traumatique depuis un an et demi. J'ai fait beaucoup de progrès depuis que ça a eu lieu, mais je ne vais pas dire que ce n'est plus quelque chose qui me pose problème. J'ai toujours des flashbacks, j'ai toujours des cauchemars, je sursaute toujours quand quelqu'un me touche lorsque je ne m'y attends pas, même quand il s'agit de ma meilleure amie qui me tape sur l'épaule.

Dire que seuls les viols pour lesquels des plaintes ont été déposées comptent, cela contribue à l'idée selon laquelle les survivants de viols non déclarés ne comptent pas. C'est injuste, faux et ça n'aide pas. C'est comme si tu avais un œil au beurre noir après avoir reçu un coup de poing mais, parce que tu n'as pas appelé la police, on estime que tu n'as pas vraiment un œil au beurre noir.

Les viols non déclarés à la police comptent, les viols qui donnent lieu à un dépôt de plainte aussi. Fin de l'histoire."

De nombreux messages de soutien ont suite à ce témoignage été envoyés à la star.