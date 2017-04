Aerial view of parked cars | Alija via Getty Images

Si Ashton Kutcher avait bénéficié du dernier gadget de Google Maps, le film Deux épais en cavale n'aurait duré que quelques secondes. Comme le rapporte Mashable, le service de géolocalisation propose maintenant de placer un repère sur la carte à l'endroit où vous avez garé votre voiture.

Ce service, disponible sur Android et iOS, était testé depuis le mois de mars. Le fonctionnement est très simple: il suffit, une fois l'application ouverte, de cliquer sur le petit point bleu qui symbolise sa position. Un menu s'ouvre alors, avec une option permettant "d'enregistrer son emplacement de stationnement".

Résultat: un petit "P" entouré d'un cercle bleu apparaît sur la carte. Il ne disparaîtra que quand vous déciderez de le supprimer. Il est également possible de rajouter des informations complémentaires (quel étage, ne pas oublier de payer le parking, etc) et un horaire limite, au cas où la place est payante.

La prochaine étape pour Google? Vous dire à l'avance si des places de parking, gratuites ou payantes, seront disponibles près de votre destination. Pour le moment, cette option, disponible dans la version beta de Google Maps, indique si le stationnement sera facile, normal ou difficile dans la zone où vous vous rendez, précise Forbes.





