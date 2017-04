ADVERTISEMENT

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin de retrouver un suspect qui aurait commis plusieurs fraudes par carte de crédit, notamment dans les régions de Montréal et de la Rive-Sud de Montréal.

L’homme, qui est âgé d'environ 40 ans, aurait effectué une trentaine de transactions dans des stations de service Esso. La carte de crédit utilisée appartiendrait à une entreprise d’autobus de Saint-Lin-Laurentides.

Le suspect mesure environ 1,70 m (5'7'') et pèse 82 kg (180 lbs). Il avait une barbe foncée au moment des délits.





Lors des événements, l’homme portait un manteau noir à capuchon possiblement gris à l’intérieur, avec fermeture éclair argentée et avec un petit logo blanc à la hauteur de la poitrine. Il portait également un chandail gris, des pantalons et des bottes noirs ainsi qu'une tuque noire et blanche.





Deux véhicules différents auraient été utilisés lors des transactions frauduleuses. Le 22 décembre 2016, vers 16h, le suspect aurait fait une transaction frauduleuse dans un Esso situé sur le chemin de la Côte-Saint-Luc à Montréal et utilisait un vieux modèle Ford Econoline rouge-orange, avec des barres de métal sur le toit. Plus tard, vers 20h, le même individu aurait fait le plein chez Esso sur le boulevard Taschereau à St-Hubert avec un autre véhicule, soit un Ford Econoline blanc avec un lettrage commercial bleu.

Toute information pouvant permettre de retracer et identifier cet individu peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

