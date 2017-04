ADVERTISEMENT

Tout le monde aime les seins? En général oui, mais on n'est pas si certain après avoir vu cette drôle de campagne de publicité visant à lutter contre le cancer du sein... Peut-on aimer les seins dont les mamelons sont remplacés par des bouches, chantant contre le cancer?

On vous laisse vous faire votre propre opinion en regardant la vidéo ci-dessus. Ce qui est certain c'est que cette campagne réalisée pour un organisme argentin qui lutte contre le cancer du sein (et repérée par nos confrères d'Au Feminin) vise juste sur une chose: l'hypocrisie des réseaux sociaux, Facebook et Instagram, qui censurent encore et encore la nudité, même quand il s'agit de prévention.