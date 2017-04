Retour de «Remue-Ménage» pour une deuxième saison

ADVERTISEMENT

Le magazine social Remue-ménage, consacré à la famille et ses mille et une réalités, est de retour à Radio-Canada et RDI dès ce soir, mardi 25 avril, pour une deuxième saison, dans un nouveau format de 30 minutes.

Deux reportages sont au cœur de chaque épisode, de même que les capsules Tout un monde et Culture clan, qui traiteront, dans le premier cas, des variations sur les liens familiaux à l’étranger et, dans le second, des passions qui se transmettent d’une génération à l’autre.

Au premier rendez-vous du printemps, l’animatrice Karina Marceau et la journaliste Katherine Tremblay rencontreront des gens éprouvés par l’addiction aux jeux vidéo de leur fils de 13 ans, qui négligeait de se nourrir et de dormir, et mentait et volait à répétition pour assouvir son obsession des divertissements électroniques. Une dépendance que l’adolescent et les siens ont surmontée, avec beaucoup d’aide et de bonne volonté.

Aussi, la reporter Solveig Miller s’intéressera à un couple du troisième âge, vivant à Québec. Elle avait 72 ans, et lui, 80, lorsqu’ils sont tombés amoureux, et ce, «envers et contre tous», car les relations charnelles chez les aînés ne sont pas toujours bien perçues par l’entourage des principaux intéressés. Le témoignage de la spécialiste de l’âgisme Martine Lagacé, de l’Université d’Ottawa, apportera un éclairage documenté sur cet aspect de la question.

Dans les vignettes-éclair, on soulèvera la notion de «parent-hélicoptère», un «concept» très populaire en Chine, et André Moisan, clarinettiste à l’Orchestre symphonique de Montréal -comme son père avant lui, qui lui a en outre enseigné -, se confiera sur ce métier qui l’a happé tout jeune.

Remue-ménage, le mardi, à 19h30, à Radio-Canada. En rediffusion le samedi, à 12h30, et à RDI le samedi, à 17h30, et le dimanche, à 22h30.