Quel type de maison peut-on acheter au Canada avec 500 000 $?

En mars 2017, le prix médian d'une maison au Canada était de 587 200 $. À Vancouver, le prix médian a dépassé 1,1 million de dollars, tandis qu'il s'élève à près de 760 000 $ à Toronto. Quel type de propriété pourriez-vous acheter avec 500 000 $ au Canada?

Vancouver (Colombie-Britannique) - 499 000 $

Appartement à vendre à Vancouver Photo : Realtor.ca

Cet appartement dans une tour d’habitation est situé au coeur du centre-ville (quartier Yaletown) et est à 20 minutes à pied de BC Place. Ce logement a une chambre à coucher et un accès à une piscine intérieure. N’oubliez pas d’ajouter 262,44 $ en frais d’entretien mensuel à votre budget.

Superficie habitable : 45 mètres carrés (495 pieds carrés)

Année de construction : 1994

Parkland, près de Calgary (Alberta) - 489 900 $

Maison à vendre à Parkland, près de calgary Photo : Realtor.ca

Située à quelques minutes de marche du parc provincial Fish Creek et à 45 minutes en transport en commun du centre-ville de Calgary, cette maison unifamiliale offre deux chambres à coucher au rez-de-chaussée et deux chambres au sous-sol. On y trouve également un foyer au sous-sol et à l’étage. La cour clôturée a une superficie de 629 mètres carrés (6770 pieds carrés).

Superficie habitable : 124 mètres carrés (1332 pieds carrés)

Année de construction : 1975

Edmonton (Alberta) - 500 000 $

Maison à vendre à Edmonton Photo : Realtor.ca

Située dans le quartier Windermere, à 25 minutes en voiture du centre-ville d’Edmonton, cette propriété, construite il y a cinq ans sur un cul-de-sac, a un terrain de 380 mètres carrés (4100 pieds carrés). On y trouve trois chambres à coucher et trois salles de bain sur deux étages, avec des plafonds de neuf pieds de hauteur. Le sous-sol n’est pas aménagé.

Superficie habitable : 191 mètres carrés (2055 pieds carrés)

Année de construction : 2012

White City, près de Regina (Saskatchewan) - 500 000 $

Maison à vendre à White City, Saskatchewan Photo : Realtor.ca

Cette maison unifamiliale de deux étages a un garage double et une grande entrée asphaltée. On y trouve un foyer dans le salon, trois salles de bain, trois chambres à l’étage. La cour arrière donne sur un large champ. White City est à 30 minutes en voiture de Regina.

Superficie habitable : 1456 mètres carrés (1571 pieds carrés)

Année de construction : 2008

Oakbank, près de Winnipeg (Manitoba) - 499 999 $

Maison à vendre à Oakbank, Manitoba Photo : Realtor.ca

Cette maison unifamiliale de deux étages est située en banlieue de Winnipeg (30 minutes en voiture). On trouve quatre chambres à coucher à l’étage supérieur, ainsi qu’un sous-sol fini avec une salle de jeu et un bureau. La cour de près de 1580 mètres carrés (17 000 pieds carrés) compte une grande terrasse et un spa.

Superficie habitable : 226 mètres carrés (2440 pieds carrés)

Année de construction : 1992

Toronto (Ontario) - 500 000 $

Maison à vendre à Toronto Photo : Realtor.ca

Cette petite maison dans le quartier de Keelesdale-Eglinton Ouest est à 30 minutes en voiture (1 heure en transport en commun) du centre-ville torontois. On y trouve une chambre à coucher et deux salles de bain. Le sous-sol est aménagé.

Superficie du terrain : 183 mètres carrés (972 pieds carrés)

Montréal (Québec) - 499 000 $

Maison à vendre à Montréal Photo : Centris

Située dans le quartier Côte-Saint-Luc, cette maison de plain-pied de neuf pièces comprend trois chambres à coucher et deux salles de bain, et son sous-sol est aménagé. Elle se trouve à 25 minutes en voiture (50 minutes en transport en commun) du centre-ville, a un terrain de tennis et un terrain de golf à proximité, mais n'est qu'à une rue de la gare de triage du CP et du CN.

Superficie du terrain : 429 mètres carré (4617 pieds carrés)

Année de construction : 1955

Sherbrooke (Québec) - 499 900 $

Maison à vendre à Sherbrooke Photo : Realtor.ca

Cette somptueuse demeure dans le quartier Saint-Jacques, sur un terrain de 2527 mètres carrés (27 210 pieds carrés), compte cinq chambres à coucher et deux salles de bain sur trois étages. Le grenier est aménageable et le sous-sol est fini.

Superficie habitable : 371 mètres carrés (4000 pieds carrés)

Année de construction : 1947

Québec (Québec) - 495 000 $

Maison à vendre à Québec Photo : Realtor.ca

Cette maison à deux étages dans le quartier Sillery – à quelques pas de l’Université Laval – a trois chambres à coucher et une salle de bain. Le sous-sol est aménagé.

Superficie du terrain : 562 mètres carrés (6049 pieds carrés)

Année de construction : 1976

Halifax (Nouvelle-Écosse) - 499 900 $

Maison à vendre à Halifax Photo : Realtor.ca

Cette maison unifamiliale de deux étages est à 13 minutes en voiture (40 minutes en transport en commun) du centre-ville d'Halifax. Elle comprend quatre chambres à coucher à l’étage et une autre au sous-sol, ainsi que trois salles de bain. Il n’y a pas de cour arrière, mais la terrasse donne sur un grand étang.

Superficie habitable : 321 mètres carrés (3465 pieds carrés)

Année de construction : 2004

Stratford (Île-du-Prince-Édouard) - 499 900 $

Maison à vendre à Stratford, Île-du-Prince-Édouard Photo : Realtor.ca

Cette maison de plain-pied offre trois chambres à coucher et deux salles de bain, mais n’a pas de sous-sol. Elle comporte toutefois un garage triple. La propriété est située sur la rive opposée de la rivière Hillsborough de Charlottetown et est à 12 minutes en voiture du centre-ville.

Superficie habitable : 164 mètres carrés (1767 pieds carrés)

Année de construction : 2013

Saint-Jean (Terre-Neuve-et-Labrador) - 499 900 $

Maison à vendre à St-Johns, Terre-Neuve-et-Labrador Photo : Realtor.ca

Cette maison unifamiliale de deux étages compte quatre chambres à coucher et quatre salles de bain. Située à 15 minutes en voiture du centre-ville de Saint-Jean, elle est tout près d’un terrain de golf et d’un centre communautaire.

Superficie habitable : 353 mètres carrés (3800 pieds carrés)

Année de construction : 2013

Iqualuit (Nunavut) - 570 000 $

Maison à vendre à Iqualuit Photo : Propertyguys.com

Cette maison mobile, qui compte trois chambres à coucher et deux salles de bain, est située tout près de l’aéroport et du centre de la ville.

Superficie habitable : 120 mètres carrés (1300 pieds carrés)

Année de construction : 2011

Whitehorse (Yukon) - 489 000 $

Maison à vendre à Whitehorse Photo : Realtor.ca

Située à quelques minutes de l’aéroport de Whitehorse et à 10 minutes en voiture du centre-ville, cette maison comprend quatre chambres à coucher et trois salles de bain.

Superficie habitable : 641 mètres carrés (6900 pieds carrés)

Année de construction : 2003

