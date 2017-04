Le passager violemment expulsé d'un vol United Airlines a été décrit comme "agressif" par la police de l'aéroport de Chicago, où l'incident est survenu il y a deux semaines, affirment mardi les médias américains citant un rapport de la sécurité aéroportuaire.

David Dao, un médecin Américain de 69 ans d'origine vietnamienne, avait été brutalement expulsé le 9 avril d'un vol surbooké en partance pour Louisville, dans le Kentucky, une scène filmée qui avait fait le tour du web et entraîné une vague de condamnation internationale.

Selon le rapport, l'un des trois policiers qui l'ont extirpé du vol 3411 a lâché prise alors que le passager se débattait. L'homme se serait alors blessé lui-même, en retombant contre un accoudoir. Il avait été brièvement hospitalisé, avec un nez et deux dents cassés.

L'un des policiers de l'aéroport O'Hare a écrit que les trois officiers ont fait usage d'une "force minimale mais nécessaire".

La compagnie aérienne avait demandé à certains passagers de céder leur siège à des membres d'équipage partenaires, contre plusieurs centaines de dollars, comme il est d'usage sur les vols surbookés, sans trouver de volontaires.

L'incident avait causé une grave crise de relations publiques pour United, qui a ouvert une enquête interne. Son PDG, Oscar Munoz, a présenté des excuses publiques, après avoir lui aussi qualifié le passager d'agressif.

Selon les policiers impliqués dans l'incident, David Dao s'était montré hostile. "Je ne quitterai pas un vol pour lequel j'ai payé. Je m'en fous d'être arrêté", leur aurait-il lancé.

L'avocat de l'intéressé, Thomas Demetrio, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP, mais a répondu au Los Angeles Times que les faits rapportés relevaient d'"inepties absolues".

United a annoncé, après l'incident, qu'elle ne recourrait plus à la police pour gérer ce genre d'incidents.

L'épisode a également conduit les compagnies concurrentes de United a modifier elles aussi leurs règles.

Delta Airlines, par exemple, a élevé à 10.000 dollars le montant qu'un passager peut percevoir en compensation de son siège sur un vol surbooké.

American Airlines a elle décidé qu'il ne serait plus possible d'obliger un passager à céder son siège dans pareille circonstance.

Cela n'a pas empêché la compagnie d'avoir elle aussi, ce week-end, connu un incident qui a égratigné son image. "AA" a annoncé samedi avoir ouvert une enquête après qu'un steward a arraché brutalement une poussette des mains d'une passagère avec un bébé dans les bras.

@united @CNN @FoxNews @WHAS11 Man forcibly removed from plane somehow gets back on still bloody from being removed pic.twitter.com/njS3nC0pDl

— Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) April 10, 2017