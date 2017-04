«Million Dollar Quartet»: le quatuor à un million de dollars pour la première fois à Montréal

ADVERTISEMENT

La comédie musicale Million Dollar Quartet, qui fait «revivre» sur scène les légendes Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et Elvis Presley, est montée pour la première fois ces jours-ci à Montréal, et le succès est tel que des supplémentaires ont déjà été annoncées.

Aux représentations déjà prévues, entamées le 23 avril et se poursuivant jusqu’au 14 mai, au Centre Segal des arts de la scène, s’en ajoutent six, présentées du 17 au 21 mai, à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Million Dollar Quartet, c’est la reconstitution d’événements réellement survenus, le 4 décembre 1956, lorsque Sam Phillips, surnommé «le père du rock’n’ roll», avait réuni quatre pointures majeures du monde de la musique dans les studios Sun, à Memphis, soit Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et Elvis Presley, pour une séance d’enregistrement impromptue.





Que s’est-il passé ce jour-là? Comment nos monstres sacrés ont-ils interagi? Johnny Cash est-il réellement parti avant la fin de l’opération, comme le veut la rumeur? Et, pour le plaisir d’entendre les immortelles Blue Suede Shoes, Walk The Line, Great Balls of Fire, Hound Dog et autres classiques de l’époque, Million Dollar Quartet est le plaisir coupable (ou pas!) tout désigné.

Les musiciens et chanteurs qui se glissent dans la peau des personnages de Million Dollar Quartet sont pour la plupart des habitués du théâtre musical et viennent de partout en Amérique du Nord.

George Krissa (Beauty and the Beast, Jesus Christ Superstar, The Wizard of Oz) incarne Elvis Presley, Christo Graham (Ring of Fire : The Music of Johnny Cash), interprète Jerry Lee Lewis, Sky Seals (Hair, Sessions : A New Musical) devient Johnny Cash et Ed Murphy (leader de Sad Boys Glee Club et à ses débuts sur les planches) personnifie Carl Perkins.

George Krissa, Christo Graham et Sky Seals ont déjà joué dans d’autres relectures de Million Dollar Quartet. Sara Diamond, connue pour ses prestations au Centre Bell, où elle chante l’hymne national avant les matchs des Canadiens, prêtera ses traits à Dyanne, petite amie d’Elvis Presley, tandis que James Loye donnera corps à Sam Phillips et Evan Stewart et Peter Colantonio, au bassiste Brother Jay et au batteur Fluke.

La pièce a été mise sur pied une première fois à l’Apollo Theater de Chicago, par Eric Schaeffer, en 2009, et reprise sur Broadway un an plus tard et un peu partout dans le monde depuis. Le livret est de Colin Escott et Floyd Mutrux, ce dernier étant également à l’origine du concept.

Lisa Rubin, directrice artistique et générale du Centre Segal, assure la mise en scène de la version québécoise. David Terriault prend place à la direction musicale.

La production a été décorée d’un Tony Award, célèbre récompense théâtrale américaine, en 2010.

Pour plus d’informations sur l’édition montréalaise de Million Dollar Quartet, on peut consulter le site du Centre Segal (www.segalcentre.org) et celui de la Place des Arts (www.placedesarts.com). Notez que le spectacle est en anglais.