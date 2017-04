ADVERTISEMENT

Le Parti québécois et la Coalition avenir Québec demandent à l'Unité permanente anticorruption (UPAC) de rendre des comptes sur l'enquête qu'elle aurait menée sur Jean Charest, Marc Bibeau, le financement politique et l'octroi de contrats publics, dont a fait état TVA.

Le réseau TVA affirme que l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ancien collecteur de fonds libéral Marc Bibeau auraient été sous la loupe des enquêteurs de l'UPAC jusqu'à l'an dernier.

Cette enquête, qui portait le nom de Mâchurer, se penchait notamment sur le financement politique et l'octroi de contrats publics. On ne sait pas si l'enquête est toujours en cours.

Pour l'instant, ni l'UPAC ni les personnes visées par ces allégations n'ont réagi. Aucune accusation n'est portée contre les personnes concernées par cette enquête.

L'opposition inquiète

Le leader parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, se dit très préoccupé par ces informations.

Le député péquiste se demande où en est l'enquête et si celle-ci finira par aboutir.

On a certainement des motifs très sérieux qui ont poussé l'UPAC à aller, jusqu'à tout récemment, investiguer sur ces deux personnalités. Vous comprendrez que, dans les circonstances, la question qui se pose est si cette enquête-là est terminée.

Pour Pascal Bérubé, plusieurs autres questions doivent être soulevées.

« Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part qui empêcherait le travail soit de l'UPAC ou du DPCP [Directeur des poursuites criminelles et pénales]? Si on n'a pas d'éléments suffisants, ça se termine là, dit-il. Mais si on a les éléments suffisants, allons de l'avant ».

De son côté, le député de la CAQ Simon Jolin-Barrette appelle l'UPAC à poursuivre son enquête.

« Il va falloir que les policiers à l'UPAC continuent leur travail et que le DPCP étudie sérieusement ce que l'UPAC va lui remettre, si elle lui remet quelque chose », a-t-il affirmé sur nos ondes.

Le commissaire de l'UPAC attendu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine

Les deux partis d'opposition ont l'intention de poser leurs questions au commissaire de l'UPAC, Robert Lafrenière, le 4 mai prochain, lors de l'étude de crédits en sécurité publique à l'Assemblée nationale.

Pascal Bérubé croit toutefois qu'il sera difficile d'obtenir des réponses, outre savoir s'il y a ou non encore une enquête en cours.

« Lorsqu'on essaie de poser des questions à l'UPAC, on nous prétexte son indépendance. Mais chaque année, je rappelle que l'UPAC relève du gouvernement du Québec, insiste-t-il.

Le seul moment pour poser des questions, c'est à l'étude de crédit à l'Assemblée nationale, mais la réponse est toujours la même : ''pas de commentaires, il y a une enquête en cours ou non''.

- Pascal Bérubé

Pour Simon Jolin-Barrette, c'est la confiance du public qui est en jeu. Le député caquiste veut surtout savoir si des ministres actuellement en poste ont participé à ce présumé financement illégal.

Révélations de Radio-Canada en 2014

En 2014, Radio-Canada avait obtenu des informations sur l'enquête Mâchurer. L'émission Enquête révélait que l'UPAC tentait de déterminer si l'ex-premier ministre Jean Charest avait participé à une opération de financement sectoriel avant d'être porté au pouvoir en 2003.

Le reportage d'Alain Gravel nous apprenait également que cette enquête de l'UPAC associait « directement Jean Charest à une opération de financement auprès d'un dirigeant de SCN-Lavalin ».

