Le nouveau «HuffPost»

The Huffington Post est maintenant HuffPost (HuffPost Québec pour son édition québécoise). Le média a annoncé plusieurs changements et ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec la première refonte de son site web aux États-Unis, un nouveau logo, ainsi qu'un nouveau nom: "HuffPost" sur toutes les plateformes et sur tous les réseaux sociaux. En 12 ans d'existence, c'est la première fois que le site opère un changement aussi significatif. Cela symbolise un nouveau cap pour le directeur général du groupe, Jared Grusd, et la rédactrice en chef au niveau mondial, Lydia Polgreen.

"HuffPost est un pionnier du journalisme en ligne et un leader parmi les sites d'information sur internet. Les changements mis en place reposent à la fois sur notre histoire et sur notre identité mais aussi sur la volonté de continuer à être innovant", explique Jared Grusd. "Aujourd'hui, nous faisons un bond dans le futur. L'évolution de la marque et ce nouveau design témoignent de notre souhait d'évoluer sans cesse et d'aider nos lecteurs à comprendre le monde qui les entoure, un monde qui évolue très vite."

De nos jours, les lecteurs sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des sites d'information. Les changements reflètent l'identité du HuffPost, et sa position de leader comme média qui diffuse des informations pertinentes et accessibles, le tout de façon ludique.

Ce nouveau design est en place dès ce matin et Lydia Polgreen explique la nouvelle charte graphique et sa vision éditoriale à ses 200 millions de visiteurs uniques dans le monde. Julia Beizer, responsable des produits explique aussi le nouveau graphisme du site et le processus afin de créer le nouveau logo.

"Le souhait du HuffPost est d'être le premier pure-player d'information au monde. Nous souhaitons toucher des lecteurs de la meilleure façon possible, et ce, en utilisant tous les formats qu'ils aiment", explique Lydia Polgreen. Elle poursuit : "HuffPost est un média qui rassemblent les histoires les plus fortes de notre époque, c'est un lieu d'échanges. Le nouveau design reflète notre promesse d'aider les lecteurs à savoir ce qui est vrai et ce qui compte."

"Nous avons commencé par ce qui nous rend si singulier - notre positionnement éditorial: réaliste, terre-à-terre, centré sur ce qui est vrai et ce qui importe", explique Julia Beizer, responsable des produits. "Ces valeurs nous ont inspiré et nous ont permis de créer les deux barres obliques qui entourent HuffPost sur le logo qui figure en haut du site. Tels deux crochets, ils peuvent être rapprochés et utilisés seuls, formant ainsi un logo carré, comme sur notre application ou nos réseaux sociaux. Cette forme symbolise la dynamique du HuffPost: tourné vers l'avenir, tout en faisant un clin d'oeil subtil à son héritage puisque le slash fait référence à celui qu'on retrouve dans les adresses urls."

Le nouveau design inclut notamment :

- Le nouveau logo, tourné vers l'avenir





- Une nouvelle typographie en italique, avec un vert plus vif





Le nouveau design prend en considération les différents usages des lecteurs du HuffPost (sur les réseaux sociaux, via Apple News, et par le biais de différents services tels que les bots sur Messenger). Avec cette charte graphique multi-plateformes, HuffPost a une identité unique et cohérente que ce soit sur ordinateur, tablette ou mobile.

HuffPost s'est associé à Work-Order, une agence de design expérimentée, pour créer cette nouvelle identité visuelle en cohérence avec sa nouvelle vision stratégique.

