Mais qu'est-ce que c'est que cette photo Kim Kardashian?

Kim Kardashian est au Mexique pour un voyage entre filles et elle se lâche. Oubliez le style sobre de ses publications sur les réseaux sociaux après son retour sur les réseaux sociaux et le braquage à main armée dont elle a été victime à Paris... Place aux photos plus osées et au flou artistique avec un pénis gonflable XXL sur les genoux.

Ce mardi 25 avril, c'est bien avec ce type d'accessoire que la star et ses amis ont pris la pose.

Le flou n'a trompé personne...

Les tweets de Kim ce mardi donnent un bel aperçu de la teneur de son voyage. Elle y parle de twerk, de "milfs en folie" et de jet-ski. Sa sœur Kourtney, qui fait partie de la bande, aura sans doute apprécié ce message en particulier...

. @kourtneykardash threw up in her bed 4 times and slept in it — Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 25, 2017

"Kourtney Kardashian a vomi dans son lit 4 fois et a dormi dedans"

La star de téléréalité a aussi dévoilé être jugée trop grosse par son ami, la coiffeuse Jen Atkin. "Elle m'a pris mes Oreo pour que j'arrête de manger, elle se moque de mon poids", a tweeté Kim Kardashian avant d'envoyer paître sa camarade et de s'afficher avec une glace quand on entend quelqu'un en fond l'appeler "petit cochon".

Quelle bonne ambiance entre copines...





