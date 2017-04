ADVERTISEMENT

Les acteurs américains Jessica Chastain et Will Smith, le réalisateur italien Paolo Sorrentino et la réalisatrice allemande Maren Aden feront partie du jury du 70e Festival de Cannes, qui compte au total quatre femmes sur neuf jurés, ont annoncé mardi les organisateurs.

Les actrices Agnès Jaoui, Française, et Fan Bingbing, Chinoise, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook et le compositeur français Gabriel Yared complètent ce jury présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.

Ces neuf jurés auront la charge de choisir notamment la Palme d'or de cette compétition mondiale, qui se déroulera du 17 au 28 mai.

Acteur, producteur et musicien, l'Américain Will Smith, 48 ans, lauréat de deux Grammy Awards, nommé deux fois aux Oscars, a joué au cinéma dans des superproductions populaires comme "Independance Day", la trilogie "Men in Black" et "Je suis une légende".

Récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger en 2014 pour "La grande bellezza", l'Italien Paolo Sorrentino, 46 ans, est un habitué de Cannes, où il a présenté sept de ses huit films, dont "Il Divo", qui a remporté le Prix du jury en 2008.

Âgée de 40 ans, l'actrice américaine Jessica Chastain a été remarquée dans des films comme "The Tree of Life" de Terrence Malick, couronné par la Palme d'or en 2011, "Zero Dark Thirty" de Kathryn Bigelow ou "Insterstellar" de Christopher Nolan. La star sera bientôt à l'affiche du premier film en anglais de Xavier Dolan, "The Death and Life of John F. Donovan".

L'actrice, scénariste et réalisatrice française Agnès Jaoui, 52 ans, s'est rendue célèbre en France grâce aux pièces de théâtre et aux films qu'elle a écrits avec le comédien et scénariste français Jean-Pierre Bacri. Lauréate de plusieurs César -récompenses du cinéma français-, elle a réalisé "Le Goût des autres", "Comme une image" "Parlez-moi de la pluie" et "Au bout du conte".

La réalisatrice et productrice allemande Maren Ade, 40 ans, a été très remarquée en compétition à Cannes l'an dernier avec son troisième film, "Toni Erdmann".

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, 53 ans, est un des plus grands représentants du nouveau cinéma sud-coréen. Présent l'an passé pour "Mademoiselle", il est un familier de la compétition, notamment récompensé du Grand Prix en 2004 pour "Old Boy".

Le compositeur français Gabriel Yared, 67 ans, a composé plus d'une centaine de musiques de films, dont celles de "37°2 le matin" de Jean-Jacques Beineix, du "Patient anglais" et de "Retour à Cold Mountain" d'Anthony Minghella.

L'actrice chinoise Fan Bingbing, 35 ans, a multiplié les rôles en Chine et joué dans le blockbuster américain "X-Men: Days of Future Past".

