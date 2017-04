Jesse Williams de «Grey's Anatomy» est célibataire

ADVERTISEMENT

Encore une séparation à Hollywood. Après Brad Pitt et Angelina Jolie fin 2016 puis Ben Affleck et Jennifer Garner il y a dix jours, c'est au tour de Jesse Williams et Aryn Drake-Lee de mettre un terme à leur relation.

Mariés depuis cinq ans, l'acteur de Grey's Anatomy et sa femme ont demandé le divorce la semaine dernière, selon le site TheJasmineBrand.com. On ne sait pas encore qui est à l'origine de cette demande, mais il semblerait que la séparation se soit faite à l'amiable.

Les deux anciens époux, qui avaient scellé leur union en 2012, se sont connus bien avant que Jesse Williams n'endosse le rôle de Jackson Avery dans la série télé médicale. À l'époque de leur rencontre il y a dix ans, le jeune homme était professeur dans un lycée de New York, relatent nos confrères du HuffPost américain.

Ensemble, ils ont eu deux enfants: Sadie, trois ans, et Maceo, un an et demi.