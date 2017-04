ADVERTISEMENT

Ivanka Trump a provoqué des grognements et des sifflements, mardi, devant un public de Berlin alors qu'elle défendait l'attitude de son père à l'égard des femmes, un incident qu'elle a tenté de minimiser durant son premier séjour à l'étranger en tant que conseillère à la Maison-Blanche.

Alors qu'elle participait à un panel pour faire la promotion des femmes dans le milieu des affaires, Mme Trump a aussi avoué qu'elle tentait de définir sa place dans l'administration de son père, le président Donald Trump.

Elle a confié qu'elle était "peu familière" avec ce nouveau rôle.

Mme Trump a défendu haut et fort l'idée d'adopter des politiques pour aider les femmes au travail, mais elle s'est aussi fait critiquer aux États-Unis par certains qui lui reprochent d'en avoir trop peu fait pour tempérer les politiques conservatrices de son père.

Partageant la scène avec la chancelière allemande Angela Merkel, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) Christine Lagarde et la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland, Ivanka Trump a décrit son père comme un "champion formidable pour aider les familles et leur permettre de prospérer", ce qui a été accueilli par des grognements et des sifflements du public.

La modératrice, Miriam Meckel, lui a demandé de réagir aux réponses de la foule, rappelant que son père avait été critiqué pour son comportement à l'égard des femmes.

"J'ai certainement entendu les critiques dans les médias", a-t-elle soutenu, ajoutant que son expérience personnelle et le fait que des "milliers" de femmes aient travaillé avec lui démontraient que son père croyait au potentiel des femmes.

"Il m'a encouragée et il m'a permis de prospérer. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait aucune barrière sur ce que je pouvais accomplir", a-t-elle martelé.

"(Il n'y avait) aucune différence entre moi et mes frères. Je crois que vous l'avez vu quand il était homme d'affaires et vous le verrez absolument cela maintenant qu'il est président", a-t-elle ajouté.

Ivanka Trump s'est ensuite adressée à un petit groupe de journalistes et elle semblait peu secouée par la réaction du public.

"La politique, c'est la politique. Il y a plusieurs points de vue et des gens avec des perspectives et des options différentes", a-t-elle dit.





