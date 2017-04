ADVERTISEMENT

On se demande si l'animateur au FM93, Éric Duhaime, sera enchanté par cette parodie l'introduisant au monde d'Harry Potter et la ville Québec.

Lui qui a dernièrement fait polémique à la sortie de son livre sur l'homosexualité se retrouve maintenant au coeur d'une vidéo diffusée sur la chaine YouTube d'Alex Dornier.

Dans cette séquence vidéo extraite du film Harry Potter et la chambre des secrets, Alex Dornier ridiculise le coming out d'Éric Duhaime fait en 2017 et toute l'ampleur médiatique que cette histoire a prise. Par le fait même, il en profite pour se moquer et jouer avec les stéréotypes des gens de la ville de Québec.