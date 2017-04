ADVERTISEMENT

Si vous avez un enfant de moins de cinq ans, il est tout à fait possible que vous chantiez quelques matins par semaine la chanson thème de l'émission La Pat'Patrouille et que vous connaissiez par coeur les noms des membres de la populaire équipe canine.

La Pat'Patrouille est définitivement une émission jeunesse chouchou, mais pourtant plusieurs questions nous viennent à l'esprit quand on regarde cette émission avec nos mignons.

Où sont les parents de Ryder?





Ce petit garçon de 10 ans a 6 chiens, est responsable de la sécurité de toute une ville, mais semble n'avoir aucun parent pour lui dire de rentrer souper à la maison. Étrange, non?

Où Ryder prend-il tout son argent?

À moins que Ryder soit orphelin et qu'il ait reçu un gros héritage de ses parents, on se demande où il prend tout son argent pour secourir les gens de la vallée avec des équipements sophistiqués.

Pourquoi le service d'urgence de la ville est-il assuré par des chiens?

Aucun humain pour secourir les autres humains dans cette ville.

Qu'est-ce que les membres du gouvernement local ont bien pu faire aux auteurs de l'émission?

Le maire et la mairesse se retrouvent très (trop!) souvent dans des situations fâcheuses.

Et qu'est-ce que les adultes ont bien pu faire aux auteurs de l'émission?

Le plus souvent, monsieur Porter se retrouve avec de la nourriture sur sa tête. Ou coincé quelque part. Pauvre monsieur!

Pourquoi le chien le plus maladroit a-t-il été mis en charge de l'équipe médicale?

Marcus a du mal à mettre un pied devant l'autre et c'est pourtant à lui qu'on a confié le service des incendies et le soin de veiller sur l'équipement médical ultra fragile.

On s'arrête ici, mais on pourrait continuer longtemps. En fin de compte, beaucoup de choses nous paraissent illogiques quand on regarde la Pat'Patrouille avec notre marmaille... Mais ils sont tellement fous de cette émission qu'après tout, c'est du pur bonheur!