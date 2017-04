Tout juste après avoir imposé des droits compensatoires sur le bois d'oeuvre canadien, le président américain Donald Trump menace maintenant de s'en prendre à l'industrie des produits laitiers, son voisin du Nord étant récemment et soudainement devenu sa cible de choix en matière de commerce.

Le président Trump a écrit sur Twitter, mardi, que "le Canada a rendu très difficile de faire des affaires pour nos producteurs laitiers du Wisconsin et d'autres États frontaliers. Nous n'accepterons pas cela. Regardez bien!"

Canada has made business for our dairy farmers in Wisconsin and other border states very difficult. We will not stand for this. Watch!

