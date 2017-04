Une étude publiée en 2006 dans la revue JAMA montrait que la consommation de cette boisson pourrait favoriser le cholestérol et augmenter les risques de faire un infarctus. Les personnes ayant une tension élevée devraient aussi, selon cette étude, limiter leur consommation de café à 3 tasses par jour pour ne pas empirer la situation.

Globalement, les scientifiques s'accordent pour dire qu'au-delà de 400 mg de caféine ingurgitée par jour, on peut aussi se sentir nerveux, sentir quelques tremblements, faire de la tachycardie. Selon une étude de 2013 de chercheurs de l'hôpital Henry-Ford de Detroit (États-Unis), boire du café, et ce n'est pas une surprise, pourrait empêcher certaines personnes de dormir. «Une dose de caféine de 150 mg, prise une demi-heure avant le coucher a pour effet d'allonger beaucoup la période d'endormissement, de réduire notablement la durée du sommeil, mais aussi d'agir sur d'autres éléments de l'architecture du sommeil, en particulier en réduisant le temps consacré aux stades les plus profonds du sommeil à ondes lentes, les plus réparateurs», selon le professeur Jean Costentin, interrogé par Le Figaro.

Femmes enceintes, faites attention. En 2015, l'Agence européenne pour la sécurité des aliments (Efsa) mettait en garde sur la consommation de plus de 400 mg de caféine par jour, soit plus de quatre expressos. Selon cette agence, cette dose est trop importante pour les femmes enceintes, qui devraient limiter leur consommation à 200 mg par jour si elles veulent éviter que celle-ci ait des effets négatifs sur le fœtus.

Deux tasses de café par jour pourraient être bonnes pour les fonctions hépatiques, selon une étude publiée en 2016 dans la revue Alimentary Pharmacology and Therapeutics. Les chercheurs, qui ont étudié les données médicales de près de 500 000 profils de 6 pays différents, ont montré que les buveurs modérés de café avaient moins tendance à développer des cirrhoses dues à l'alcoolisme ou à des maladies comme l'hépatite C.

Selon une étude datant de 2005, «aucun aliment n'arrive à la cheville» du café en matière d'antioxydants. Certes, les fruits et légumes sont eux aussi extrêmement riches en la matière, mais il semble que le corps humain absorbe beaucoup plus d'antioxydants à partir du café.

Des chercheurs de l'université nationale de Séoul ont examiné le cerveau de rats en état de stress (provoqué par un manque de sommeil) et ont découvert, dans le cerveau des sujets exposés à des arômes de café, que les protéines liées au stress réagissaient. Pour information, cette étude sur l’arôme n'est pas liée au stress à proprement parler, mais au stress provoqué par un manque de sommeil. On ne peut donc pas vous conseiller avec certitude de garder un sac de grains de café torréfiés sur votre table de chevet, mais rien ne vous empêche d'essayer!

Selon un article de la revue ScienceDaily, paru en 2012, boire du café aiderait les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à contrôler leurs mouvements. Ronald Postuma, auteur de l'étude, a déclaré : «Des études ont déjà démontré que les consommateurs de caféine sont moins enclins à développer la maladie de Parkinson, mais il s'agit là d'une des premières études concluant que la caféine peut être un remède pour les personnes déjà atteintes de la maladie.»

L'hôpital Brigham and Women de Boston et l'école de médecine d'Harvard ont suivi 112 897 hommes et femmes sur une période de plus de 20 ans et, selon leurs conclusions, les femmes buvant au moins trois tasses de café par jour sont beaucoup moins enclines à développer un cancer de la peau que celles qui n'en boivent pas.

Le café réduit aussi les risques de diabète de type 2, selon une étude de l'institut American Chemical Society. Les chercheurs ont découvert que les personnes buvant au moins quatre tasses de café par jour réduisaient de 50 % leurs chances de développer un diabète de type 2. Par la suite, avec chaque tasse supplémentaire, le risque est encore réduit de 7 %.