5 astuces pour afficher de jolies jambes pour les beaux jours

Vos jambes affichent une peau sèche et ne sont pas parfaitement épilées, voici 5 astuces pour des jambes parfaitement hydratées et au poil!

Exfolier pour éliminer les cellules mortes

Une à deux fois par semaine, on élimine les cellules mortes avec un gommage pour le corps surtout une fois bronzé. Attention, on évite de faire l’exfoliation et l’épilation le même jour, car cela pourrait agresser la peau. L’idéal est de gommer son épiderme la veille de l’épilation. On n’oublie pas aussi de gommer sa peau avant toute application d’un autobronzant afin d’obtenir un résultat uniforme.

S’épiler

Épilateur électrique, crème dépilatoire, cire, rasoir… On a l’embarras du choix dans les armes pour faire la guerre aux poils! Cependant pour être plus tranquille durant les beaux jours, on opte pour des épilations longue durée comme la cire ou l’épilateur. Résultats? Des semaines de tranquillité sans un poil!

Hydrater

Pour une peau lumineuse et douce, on hydrate ses jambes quotidiennement! On préfère des textures légères et ultra hydratantes qui vont assouplir l’épiderme et éliminer notre peau de crocodile pour de bon. Pour assurer un look sexy à la peau et faire ressortir notre premier hâle, on opte pour des huiles ou des lotions irisées.

Tricher pour un effet bronzé

Alors après avoir gommé, épilé et hydraté nos gambettes, afin de rebooster notre hâle, voici quelques options. De courts bains de soleil, puis on triche avec des soins hâle progressif ou des autobronzants qui vont parfaire notre bronzage sans l’agresser.

Défatiguer pour les alléger

Qui dit future chaleur, dit forcément jambes lourdes. Alors pour leur éviter de gonfler et les alléger, cap sur les soins rafraîchissants et défatigants qui vont stimuler la circulation sanguine et soulager la sensation de jambes lourdes. Les actifs qui fonctionnent? Entre autres, le menthol, le marron d’Inde, le petit houx, le lierre et la vigne rouge.

Sélection de produits et de nouveautés pour des jambes au top

Avec sa formule bi-phase, cet autobronzant offre une facilité d’application et sublime la peau en un clin d’œil. Autobronzant Tonique, de Biotherm (37 $, dans les pharmacies, grands magasins et sur www.biotherm.ca).

Ces bandes de cire froide ultra pratiques éliminent en un clin d’œil tous les poils superflus. Bandes de cire vanille, de SweetEase (6,99 $, en pharmacies).

Ce sera sans doute le coup de cœur de celles qui sont fâchées avec les autobronzants, car ce lait hydrate et illumine la peau sans zébrures ni bavures! Lait corporel BB milk, de Biotherm (32 $, dans les pharmacies, grands magasins et sur www.biotherm.ca).

Un soin parfait pour bronzer sans soleil ni autobronzant! Ce fluide teinté à la teinte universelle colore la peau sur-mesure et s’élimine à l’eau et au savon. Jambes divines, de Caudalie (40 $, disponible chez Sephora, Ogilvy, Murale, Jean Coutu et à la boutique DIX30). ca.caudalie.com

Un gommage corps riche en antioxydant et à l’odeur gourmande totalement addictive. Gommage corps, de Victoria Secret (18 $, dans les magasins Victoria’s Secret et sur victoriassecret.com).

Grâce à cette émulsion poids plume et sa formule énergisante à base d’extraits de camomille, de sauge et de basilic les jambes sont instantanément dynamisées et défatiguées. Lait jambes lourdes, de Clarins (42 $, dans les points de vente Clarins et sur www.clarins.ca).

Crée avec du sucre de canne bio et infusée avec de la camomille bio, cette cire lavable et toute douce élimine les poils sans irriter les peaux sensibles. Cire orientale bio, de Parissa (19,99 $, en pharmacies)

Ultra facile d’utilisation grâce à son spray, cette brume autobronzante permet un hâle uniforme même derrière les jambes! Brume autobronzante Photoderm, de Bioderma (19,95 $, en pharmacies) www.bioderma.com

Infusée avec de l'huile d'argan vierge et d'un doux parfum de fleur d'oranger, cette cire élimine les poils les plus courts et laisse la peau incroyablement douce et satinée. Cire à bille suprême avec huile d'Argan marocaine, de Nair (18,99 $, en pharmacies et grandes surfaces) www.naircaresse.ca