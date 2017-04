ADVERTISEMENT

Fans de «X-Men», vous voudrez assurément ajouter ces dates à votre calendrier.

20th Century Fox a annoncé ce week-end que trois nouveaux films de la franchise prendront l'affiche en 2018.

Avec The Dark Phoenix, le grand studio se propose de revisiter l'histoire de Jean Grey, après le décevant troisième opus de la série originale, X-Men: The Last Stand. En salles le 2 novembre 2018.

La très attendue suite de Deadpool, mettant en vedette Ryan Reynolds, est quant à elle prévue pour le 1er juin 2018.

Mais d'abord, le film New Mutants, réalisé par Josh Boone, ouvrira le bal le 13 avril 2018.

Ça promet!