Stéphane Bourguignon prépare une nouvelle série sur des masseuses érotiques

De passage au festival Séries Mania, Stéphane Bourguignon a révélé en exclusivité au Huffington Post Québec avoir commencé à travailler sur un nouveau projet de série télé pour la chaîne TVA. Intitulée Vénus mobile, cette comédie dramatique racontera l'histoire de quatre masseuses qui travaillent dans un salon de massages «avec extra» à Montréal. «Ce sont quatre femmes de quatre générations différentes qui sont très liées, à la vie à la mort. Elles vont quitter leur salon de massages pour s'acheter une cantine mobile et essayer de lancer ensemble un nouveau business», a dévoilé Stéphane Bourguignon.

La vie après le salon de massages

L'écrivain et scénariste québécois, à qui l'on doit les séries La vie, la vie, Tout sur moi et Fatale-Station a précisé ne pas avoir encore d'actrices engagées dans le projet. «Je suis en train d'écrire le premier épisode. Mais TVA a déjà acheté le développement de cette série», a indiqué Stéphane Bourguignon. Encore récemment, la ville de Montréal a réclamé plus de pouvoirs au gouvernement du Québec pour lutter contre les salons de massages érotiques. De quoi donner des idées à l'auteur?

«Ce qui m'intéresse le plus, ce n'est pas forcément l'univers des salons de massages, mais plutôt la quête d'amour propre de ces masseuses. Dans la série, ces quatre femmes veulent se refaire une sorte de légitimité auprès de leurs proches, de leurs enfants et de leurs maris, dont certains ont découvert, en cours de route, qu'elles étaient masseuses. Elles veulent redémarrer une nouvelle affaire en toute légalité, mais elles vont se rendre compte que si elles n'utilisent pas des manières moins orthodoxes, comme faire chanter un ancien client, elles n'y arriveront jamais.»

Stéphane Bourguignon a, par ailleurs, confié qu'il n'y aurait probablement pas de nouvelle saison de Fatale-Station. «J'aurais bien aimé continuer, mais il a toujours été question de ne tourner qu'une seule saison», a-t-il indiqué, après avoir présenté les deux premiers épisodes de Fatale-Station à Séries Mania. «On a reçu un super accueil du public à Paris. La salle était presque pleine, et il n'y a pas eu d'hémorragie entre les deux épisodes.»

Un 2e projet dans la lignée de Fatale-Station

Suite à cette première, la chaîne franco-allemande Arte a prévu de diffuser l'intégralité de Fatale-Station à partir de l'automne prochain en France. En attendant de savoir si le suspense avec Macha Limonchik, Micheline Lanctôt et Claude Legault connaîtra le même succès que sur la plateforme numérique de Radio-Canada, ICI Tou.TV, Stéphane Bourguignon a également profité de sa venue à Paris pour discuter d'un autre projet, toujours avec Arte.

«Ce sera une série dans la lignée de Fatale-Station, toujours dans cet univers de western, avec un peu moins de mystères, mais beaucoup de tendresse», a-t-il révélé au Huffington Post Québec. «On suivra un duo assez tendre et touchant qui devra se battre contre un milieu très dur. La série va s'appeler Tortue. Les gens d'Arte ont semblé très intéressés. Mais il reste maintenant à trouver un diffuseur québécois.»