Sur la place de la République de Paris, ce lundi 24 avril, au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, un homme noir se promène à moitié nu, le torse tatoué d'insultes racistes. "Bamboula" en plein milieu du dos, "negro" sur l'épaule droite, "putain de singe" sur le pectoral gauche...

C'est la nouvelle campagne choc du Conseil représentatif des associations noires (Cran), dirigé par Louis-George Tin. Au téléphone, ce dernier explique:

"Nous avons demandé aux internautes quelles étaient les pires insultes racistes dont ils ont été victimes à cause de leur couleur de peau. Nous avons sélectionné les plus courantes, les plus choquantes, les plus marquantes, pour les écrire sur la peau d'un comédien.

Notre message s'articule en trois points: l'insulte raciste est un délit, elle mène à d'autres délits comme le harcèlement ou l'agression physique et elle laisse dans les mémoires des traces durables, comme des cicatrices sur le corps."