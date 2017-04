ADVERTISEMENT

À votre agenda! Vous pouvez maintenant planifier un peu plus précisément votre passage à Osheaga, avec le nouvel horaire quotidien qui vient d'être dévoilé.

On remarque ainsi que Lorde sera la tête d'affiche du vendredi, accompagnée des Justice, MGMT et The Shins, notamment. Samedi, on aura droit à Muse, Major Lazer, Solange et Cage the Elephant. Et dimanche, on terminera la fin de semaine avec The Weeknd!

D'ailleurs, les passes quotidiennes seront mises en vente ce jeudi 27 avril à midi sur Osheaga.com.

Les détails de cette fin de semaine du 4 au 6 août 2017:





