Comment avoir un jardin de fines herbes à longueur d'année

Lettuce, chives and other herbs and plants in a wooden crate in a garden in the summer.

ADVERTISEMENT

Les fines herbes fraîches ont le pouvoir de rehausser n’importe quel ingrédient. Elles illuminent et rendent plus savoureux même les plats les plus ennuyeux. Malheureusement, plusieurs d’entre nous hésitent à les acheter fraîches, car les fines herbes comme le basilic ou le persil se perdent rapidement. Imaginez maintenant que nous vous disions que vous pouvez avoir accès à des fines herbes à l’année dans votre propre jardin… Imaginez : du basilic quand vous en avez besoin pour vos plats de pâtes, ou encore de l’aneth pour votre saumon et du romarin pour votre poulet rôti.

Si vous croyez que ce serait trop beau pour être vrai, il est temps pour vous de lancer votre propre jardin de fines herbes. Les facteurs cruciaux pour un bon résultat sont beaucoup de soleil, un bon terreau comme le terreau biologique pour légumes et fines herbes de PRO-MIX, ainsi que des graines ou des pousses de bonne qualité. Voici un guide étape par étape vers une vie plus délicieuse.

ÉTAPE 1 : Rassemblez tout ce dont vous aurez besoin

Voici une liste pour ne rien oublier :

• Un terreau d’empotage à haute teneur en matière organique. Le terreau biologique pour légumes et fines herbes de PRO-MIX est une excellente option puisqu’il est formulé spécifiquement pour les besoins des fines herbes. MYCOACTIVE est une technologie unique et active dans le terreau qui stimule l’absorption des nutriments et de l’eau afin que vos plantes s’épanouissent pleinement.

• Plusieurs grands pots avec de bons trous de drainage

• Assiette ou plateau d’égouttement

• Semences ou semis d’une pépinière

ÉTAPE 2 : Choisir un emplacement

Placez votre jardin d’herbes dans un endroit très ensoleillé. Les fines herbes aiment généralement toutes le plein soleil pendant au moins 6 heures par jour.

Tout n’est pas pour autant perdu si vous n’habitez pas une demeure très ensoleillée. Installer des tubes fluorescents au-dessus de votre jardin d’herbes viendra combler le manque d’éclairage.

ÉTAPE 3 : Plantez

Si vous disposez de l’espace nécessaire, il est préférable de planter chaque herbe dans son propre pot afin de pouvoir mieux répondre à ses besoins particuliers. Si ce n’est pas possible, essayez de regrouper les herbes ayant des besoins similaires.

Remplissez vos pots aux trois quarts et arrosez. Placez les plants à leur endroit désigné puis tapotez le sol tout autour de la tige.

ÉTAPE 4 : Arrosez et faites des rotations

Il va sans dire qu’il vous faudra arroser vos herbes fréquemment. Il faut toutefois prendre bien soin de ne pas surarroser. Les feuilles jauniront et votre bébé plante finira pas succomber. On peut savoir assez facilement si le terreau a besoin d’être arrosé en le touchant pour détecter une trace d’humidité ou en le soupesant. Le mélange de vos herbes ne doit jamais devenir complètement sec.

L’humidité est un autre facteur important pour le bien-être de votre jardin. Vaporisez vos plantes une fois par semaine pour qu’elles demeurent bien hydratées et heureuses.

Effectuez une rotation régulière afin d’éviter que vos herbes poussent dans une seule direction. Assurez-vous que toutes les faces de vos plantes reçoivent une quantité égale de soleil.

Les fines herbes sont une façon saine de donner vie à tous vos plats. Impossible d’être plus frais qu’en coupant vous-même au besoin un peu de romarin dans votre jardin de fines herbes intérieur. Apprenez-en plus sur la façon dont le terreau biologique pour légumes et fines herbes peut contribuer à ce que vos fines herbes d’intérieur atteignent leur potentiel maximal.