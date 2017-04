Les homéopathes toujours autorisés à traiter le cancer en Ontario

Une femme de 49 ans a pour la première fois été guérie d'un cancer de la moelle osseuse après l'injection d'une dose massive de virus modifiés de la rougeole, ont annoncé cette semaine des chercheurs américains. Ce traitement n'a pas eu le même succès avec une deuxième patiente dont le cancer a néanmoins été affaibli par cette virothérapie, ont-ils précisé. "Il s'agit de la première étude clinique à montrer la faisabilité d'une virothérapie contre des cancers ayant fait des métastases", a souligné le Dr. Stephen Russell, un hématologue de la Mayo Clinic dans le Minnesota (nord), principal co-développeur de cette thérapie anti-cancéreuse avec des virus. principal auteur de cette recherche publiée dans la revue Mayo Clinic Proceedings. Lire la suite

Les chercheurs du centre de recherche sur le cancer "Peter MacCallum" à Melbourne en Australie viennent peut-être de trouver les prémices d'une solution anti-cancer. Un solvant industriel, qui permettrait de reprogrammer les cellules cancéreuses afin qu'elles se détruisent elles-mêmes, s'apprête à passer l'épreuve du premier essai clinique mondial. Le Dr Jack Shortt et toute son équipe du Centre de recherche sur le cancer Peter MacCallum ont découvert les propriétés anti-cancer d'un solvant très utilisé dans un large éventail de produits industriels et médicaux comme les tissus, les peintures ou encore les appareils dentaires. Il s'agit du solvant N-methyl-2-pyrrolidone (ou NMP). Lire la suite

Le traitement de référence pour traiter les cancers avancés de la prostate, c'est l'hormonothérapie (un traitement qui vise à stopper la production de différentes hormones favorisant le développement de la maladie). Mais une nouvelle étude publiée lors du congrès de l'Association européenne d'urologie (EAU) à Stockholm pourrait bien changer la donne. Celle-ci propose une solution "radicale", utilisée pour les cancers localisés: l'ablation totale. Selon cette étude, qui va à l'encontre des pratiques actuelles, l'ablation totale de la prostate augmente les chances de survie pour les patients atteints d'un cancer avancé de cette glande masculine. Elle montre que les patients souffrant d'un cancer avancé ayant été traités par chirurgie puis par hormonothérapie ont des chances de survie "significativement améliorées" par rapport à ceux qui ont seulement suivi une hormonothérapie. Lire la suite

La chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie permettent, dans le meilleur des cas, de se débarrasser d'une tumeur solide. En revanche, lorsqu'il commence à se propager dans le corps, un cancer atteint son stade le plus dangereux et limite les chances de guérison. Des scientifiques de l'Université de Cornell, aux États-Unis, ont isolé des nanoparticules qui font office de patrouilleurs dans le sang, empêchant ainsi la migration des cellules cancéreuses. "Environ 90% des décès par cancer sont liés à des métastases", a déclaré le professeur Michael King, en charge de la recherche. Lire la suite

Un scientifique britannique a découvert que des dérivés du cannabis pouvaient détruire des cellules cancéreuses présentes chez les personnes atteintes de leucémie, une forme de cancer qui entraîne environ 4000 décès par an en France et près de 24.000 aux États-Unis. "Les cannabinoïdes ont une action complexe et interagissent avec un nombre important de processus dont les cancers ont besoin pour survivre", explique à nos collègues américains du HuffPost le docteur Wai Liu, oncologue à l'université de Londres. "Pour cette raison, ils ont un très grand potentiel comparés aux autres médicaments qui n'ont qu'une seule fonction. Je suis impressionné par leur profil d'activité et je pense qu'ils ont un grand avenir, tout particulièrement s'ils sont utilisés avec des chimiothérapies classiques". Lire la suite

En mangeant de la viande rouge ou de la charcuterie, une personne sur trois serait affectée par un variant génétique qui augmenterait le risque de développer un cancer du côlon, selon une étude présentée à la rencontre annuelle de l'American Society of Human Genetics, l'une des plus grandes organisations de spécialistes de génétique. 9 287 patients atteints du cancer du côlon, ainsi que 9 116 personnes saines ont été observés pour mener à bien cette étude. Les chercheurs ont cherché à mettre en évidence les interactions entre plus de 2,7 millions de séquences génétiques et la consommation de viande rouge et de charcuterie. Lire la suite

De tous les bénéfices prétendus ou réels du mariage, on ne penserait pas au suivant: le simple fait d'être marié pourrait améliorer ses chances de survie en cas de cancer. Ce sont en tout cas les résultats d'une étude publiée récemment dans la revue Journal of Clinical Oncology et reprise sur Live Science. L'étude a été réalisée sur plus de 734 800 personnes ayant été diagnostiquées entre 2004 et 2008 de l'un des cancers suivants: du poumon, colorectal, du sein, du pancréas, du foie/de la voie biliaire principale, lymphome non hodgkiniens, de la tête et du cou, des ovaires et de l’œsophage. Lire la suite

La cigarette est de loin le principal facteur de risque des cancers du rein et de la vessie, maladies principalement masculines qui ont fait près de 9000 morts l'an dernier en France, selon des urologues. "De nombreuses études ont montré une forte corrélation entre le tabagisme et le développement et la progression du cancer de la vessie, avec un risque multiplié entre 2 à 10 fois", relève le Dr Yann Neuzillet, chirurgien urologue à l'hôpital Foch de Suresnes, avant la semaine européenne de l'Urologie (23 au 27 septembre) qui sera axée sur la prévention des cancers urologiques. Lire la suite

Un nouveau traitement ciblant une protéine clé pour la formation de nombreuses protéines nécessaires à la croissance des tumeurs, a prolongé la vie de malades atteints d'un cancer avancé du poumon, un progrès jugé prometteur par les chercheurs qui ont présenté cette étude lundi. Bloquer cette protéine appelée Hsp90 permet de neutraliser simultanément un grand nombre de différentes protéines sans lesquelles une tumeur cancéreuse peut proliférer. L'essai clinique de phase 2 avec ce nouvel agent anticancéreux appelé Ganetespid a été mené avec 252 malades. La moitié de ces patients a été traitée avec du Ganetespid combiné à une chimiothérapie et l'autre moitié avec seulement de la chimiothérapie. Lire la suite

Boire plus de quatre tasses de café par jour pourrait diminuer de moitié le risque de décès du cancer oro-pharyngé (relatif à la bouche et au pharynx), selon une étude menée par l'American Cancer Society, publiée dans le dernier numéro du American Journal of Epidemiology. Ses vertus ne se cantonneraient donc pas qu'à ses effets stimulants. Les chercheurs de l'American Cancer Society, un organisme américain de lutte contre le cancer, ont réalisé cette étude afin d'observer les effets directs du café, du café décaféiné et du thé sur des malades atteints d'un cancer buccal. Lire la suite