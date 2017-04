Quelques excursions incontournables à faire au Panama

ADVERTISEMENT

Avec la forte valeur de la devise américaine et les orientations politiques pour le moins inquiétantes aux États-Unis, les Québécois cherchent d’autres idées d’endroits pour passer leurs vacances. Que ce soit pour ce printemps ou pour cet été, le Panama, en particulier Playa Blanca, pourrait bien devenir votre nouvelle destination préférée.

Voici quelques idées d’activités que je vous recommande lors de votre séjour au Panama.

Pour les amateurs de diversité culturelle :

Le Canal et découverte de la ville de Panama : La visite guidée de la capitale et celle du canal et des écluses de Miraflores (côté Pacifique) sont vraiment deux excursions à faire, si vous ne les avez jamais faites. Pendant votre tour de ville, vous trouverez aussi des boutiques de toutes sortes pour ramener des souvenirs, dont les fameux et légendaires « Panama Hats » de marque Montecristi. Les écluses de Miraflores sont les premières à avoir été finies de construire du côté Pacifique en 1913.



Train Express Portobelo : Cette excursion comprend un tour dans le train express panoramique, qui longe le canal de l’Atlantique au Pacifique, la visite des anciens forts de Portobelo et de son église du Christ Noir, ainsi qu’une petite baignade dans les eaux cristallines du côté Caraïbes. (Cette excursion telle quelle est une exclusivité de Vacances Sunwing.)



Train Express Portobelo





Pour les amateurs d’éco-tourisme

La jungle en bateau : Explorez la jungle panaméenne et ses animaux (dont trois sortes de singes) en bateau sur le lac Gatun. Faites un tour sur une auberge flottante appartenant à un expatrié américain qui l’a bâtie pour y accueillir les touristes d’un jour qui veulent pratiquer quelques sports de plein-air, tels la pêche, le kayak ou la baignade. Ce lieu original, où on peut aussi passer la nuit et manger, se nomme Jungle Land Panama. (Cette excursion est une exclusivité de Vacances Sunwing.)



Pour les amateurs de sports

Randonnée dans la Vallée d’Anton : Comme son nom l’indique, l’excursion inclut une randonnée pédestre dans la luxuriante Vallée d’Anton. Une visite au marché local et une vue sur une petite chute d’eau est aussi au programme. Cette excursion ne demande pas trop d’efforts soutenus. Par contre, possibilité de faire un tour de tyrolienne pour les plus aventureux.



Chute d’eau, Vallée d’Anton



Il faut compter environ une journée pour la plupart des excursions culturelles. Celles plus sportives ou éco-touristiques peuvent être faites, pour la majorité, en une demi-journée.