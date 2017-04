ADVERTISEMENT

L'industrie forestière essuie un premier coup dur dans la lutte qui l'oppose aux États-Unis concernant les exportations de bois-d'oeuvre.

Selon une décision du département du Commerce américain obtenue par Radio-Canada, le bois exporté au cours des trois derniers mois fera l'objet d'une taxe additionnelle dont le taux sera connu demain.

Les experts américains justifient leur décision en affirmant que les exportations de bois canadien vers les États-Unis ont augmenté de plus de 15 % lorsque l'on compare deux périodes d'exportation, soit celles de janvier 2015 à septembre 2015 et d'octobre 2015 à juin 2016.

Des millions en jeu

Au Québec, les impacts de cette décision s'annoncent majeurs. En considérant que les industriels de la province acheminent plus de 250 millions « de pieds mesure de planche » (un pied mesure de planche équivaut à 12 pouces par 12 pouces par 1 pouce) par mois chez nos voisins du sud, une taxation de 20 % pourrait représenter des coûts de 75 millions de dollars en rétroactivité.

Dans le document que nous avons obtenu, le département du Commerce américain choisit de ne pas imposer cette mesure à quatre joueurs majeurs au Canada en estimant qu'ils n'ont pas augmenté leurs exportations de façon significative.

Il s'agit de Canfor, Tolko et West Fraser, de l'ouest canadien, et de Résolu dans l'est du pays. Concrètement, cela veut dire que la taxe rétroactive risque de toucher les plus petits joueurs de l'industrie.

Québec aidera l'industrie

Québec a annoncé, plus tôt aujourd'hui, que, « dans les moments qui vont suivre » l’annonce américaine, il dévoilera les mesures mises en place pour aider l’industrie.

Le gouvernement libéral provincial a déjà annoncé qu’il comptait accorder aux producteurs forestiers des garanties de prêt pour les soutenir contre les pénalités qui seront imposées à la frontière.

Philippe Couillard a réitéré son intention de le faire, et a indiqué qu’il comptait continuer à appuyer les projets d’innovation du milieu.

« Notre attitude va être double. D’abord, une attitude de défense et de promotion de notre système forestier et de soutien actif des entreprises de sciage. Mais également, pousser encore plus notre industrie vers l’innovation et le développement de nouveaux produits, de nouveaux marchés », énumère-t-il.

Selon M. Couillard, les prochains mois, les prochaines années, seront « difficiles » pour l’industrie.

«Ce ne sera pas court comme situation. On s’attend à une assez longue période, de négociations, parfois de recours devant les tribunaux.» - Philippe Couillard

Québec estime que de 200 à 300 millions de dollars seront nécessaires pour instaurer un programme d'aide à l'industrie forestière québécoise.

Le premier ministre indique également qu’il espère qu’une aide viendra aussi du gouvernement fédéral, pour aider l’industrie, mais également pour la promotion du développement de nouveaux marchés.

Ottawa pourrait par exemple, dit-il, apporter son soutien au développement des nouvelles technologies que sont le biodiesel ou les filaments de cellulose, reconnus comme un adjuvant de renforcement exceptionnel.

Cinquième conflit du bois d’oeuvre

Le gouvernement américain veut imposer de nouveau des droits compensatoires sur le bois d’œuvre, puisque l’accord gérant les échanges de ce matériau entre le Canada et nos voisins du Sud est échu depuis octobre 2015 et que les discussions entamées jusqu'ici n'ont pas abouti.

Les Américains accusent le Canada de subventionner injustement les entreprises forestières d'ici par l'entremise de droits de coupe trop bas.

Pourquoi une concurrence déloyale? L'U.S. Lumber Coalition estime que les producteurs de bois d’œuvre du Canada sont subventionnés par les gouvernements d’ici, et que notre industrie forestière ne respecte donc pas les normes internationales. La coalition estime que les droits de coupe dans les forêts publiques au Canada sont en deçà de la valeur du marché, ce qui permet aux producteurs canadiens de vendre du bois d’œuvre moins cher sur le marché américain, et même, dit-elle, de faire du dumping en vendant le bois à un prix inférieur aux ventes comparables sur le marché canadien. Au Québec, un nouveau régime forestier a été mis en place en 2013 pour répondre aux doléances des producteurs américains. Des mécanismes de mise aux enchères ont été instaurés pour la vente du bois des terres publiques. Le gouvernement du Québec affirme ainsi que « ce bois n’est pas subventionné » et qu’il n’y a « aucune raison pour que des pénalités soient imposées au Québec. »

Le retour des taxes à l’exportation lancera ainsi le cinquième conflit commercial sur le bois d'œuvre entre le Canada et les États-Unis.

Le dernier remonte à 2001. Les Américains avaient alors imposé des droits compensatoires de 27,22 % sur le bois d'œuvre et des droits antidumping oscillant entre 2 % et 16 %, selon les entreprises visées.

Le Canada avait alors poursuivi les États-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui lui avait donné raison. Ce jugement avait ouvert la porte à un compromis entre les deux pays.

Avec les informations de Nicolas Vigneault

