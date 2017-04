Enterrer ses sous-vêtements pour connaître la qualité de son sol

ADVERTISEMENT

La plupart des gens tentent de garder leurs sous-vêtements blancs, mais une nouvelle campagne du Conseil canadien de conservation des sols invite plutôt les Canadiens à les salir en les enterrant afin de connaître la qualité de leur sol.

« Ce n'est pas seulement une activité amusante. Il y a un quelque chose de sérieux dans tout ça », affirme Jim Tokarchuk, directeur général du Conseil canadien de conservation des sols. L’organisme encourage donc les Canadiens à enterrer une paire de sous-vêtements en coton afin de tester la qualité du sol. Si le sol est en bon état et actif biologiquement, il ne devrait plus y avoir de trace des sous-vêtements deux mois plus tard.

« L'élastique sera là et les sous-vêtements auront disparu », précise Jim Tokarchuk. À l’inverse, si les sous-vêtements ne se sont pas décomposés, c'est un indicateur clair que le sol n'est pas sain.

« Cela vous dit que le niveau d'activité biologique dans le sol doit être amélioré et il existe plusieurs façons de le faire », reprend-il, ajoutant qu’il est important de parler de la santé des sols, car « nous comptons tous sur une nourriture sûre et fiable ».

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter