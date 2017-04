Le Royaume d’Arabie saoudite, 30 millions d'habitants, premier exportateur mondial de pétrole, ne dispose d’aucune rentrée fiscale liée à l’impôt sur le revenu de ces citoyens (il n'y a pas non plus de TVA ou d'autres taxes similaires sur les ventes et la consommation). Les Saoudiens sont en revanche soumis à la Zakât, l’aumône islamique, troisième des cinq piliers de l'islam, calculée en fonction du patrimoine accumulé sur l'année écoulée. Il s'agit d'un impôt obligatoire, collecté et redistribué par le Royaume.