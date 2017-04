Résultat présidentielle 2017: un billet de 50 euros pour Penelope Fillon retrouvé au dépouillement

ADVERTISEMENT

Éliminé au 1er tour, ce dimanche 23 avril est difficile à encaisser pour François Fillon, arrivé derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron selon les premiers résultats. Et pas sûr que l'attention de cet électeur du XVe arrondissement de Paris lui remonte le moral...

Dans le bureau de vote de la rue Corbon, le dépouillement a offert son lot de surprises. Parmi elles, ce billet de 50 euros "pour Penelope" partagé sur Twitter par le journaliste Julien Bellver.

Quelques surprises dans les dépouillements d'un bureau du XVe de Paris #Fillon pic.twitter.com/mk1mwLhmjL — Julien Bellver (@julienbellver) 23 avril 2017

D'autres bulletins annotés - et donc nuls - étaient adressés au candidat Les Républicains embourbé dans l'affaire du "Penelope Gate" et mis en examen notamment pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux.

Mais d'autres pépites sont venues surprendre les assesseurs et scrutateurs.

mon cousin il fait le dépouillement de ma ville et #Presidentielle2017 pic.twitter.com/LtX7288pOz — one loves malia (@cyqpher) 23 avril 2017