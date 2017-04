Après le résultat de Macron au 1er tour, cette militante célèbre

En marche et en danse. Quelques heures après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle et l'arrivée en pole position d'Emmanuel Macron, une militante a été filmée en train d'exprimer sa joie de façon assez singulière.

Une jeune femme rousse s'est faite remarquer avec ses pas de danse. Elle a été repérée par un correspondant de Dublin et par les caméras du HuffPost qui se trouvaient au parc des expositions porte de Versailles à Paris. La scène se déroule dans une salle quasiment vide après 23 heures et le discours du candidat.

This Macron supporter having an absolute belter of an evening #frenchelection pic.twitter.com/vvmMQtHv3F

— Hugh O'Connell (@oconnellhugh) 23 avril 2017